إليكم القائمة الكاملة لجوائز غرامي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - اختُتم منذ قليل حفل الموسيقى الأقوى والأبرز في العالم؛ حفل توزيع جوائز غرامي في نسخته الـ 67، مُسدلاً الستار على فعاليات عديدة قدمها باقة من أبرز وألمع نجوم الفن والموسيقى حول العالم. وانتهى الحفل بتوزيع جائزة ألبوم العام التي كانت من نصيب النجمة العالمية بيونسيه عن ألبومها Cowboy Carter.

وفيما يلي إليكم قائمة جوائز غرامي 2025

ألبوم العام Cowboy Carter: بيونسيه

أغنية العام Not Like Us: كندريك لامار

سجل العام Not Like Us: كندريك لامار

أفضل أداء ثنائي/جماعي بوب أغنية "Die With A Smile": ليدي غاغا وبرونو مارس

أفضل فنان جديد: تشابيل روان

أفضل ألبوم بوب لاتيني Las Mujeres Ya No Lloran: شاكيرا

أفضل ألبوم ريفي - 'COWBOY CARTER': بيونسيه



أفضل ألبوم بوب صوتي Short n Sweet : سابرينا كاربنتر

أفضل ألبوم راب - "Alligator Bites Never Heal": دوتشيي

أفضل تسجيل ريمكس Espresso: سابرينا كاربنتر

أفضل ألبوم شعبي Woodland: جيليان ويلش وديفيد رولينجز

أفضل ألبوم بلوغراس Live Vol. 1: بيلي سترينغز

أفضل ألبوم موسيقى الجذور الإقليمية Kuini: كالاني بيا

أفضل أداء للجذور الأمريكية Lighthouse: سيرا فاريل

أفضل أداء راب لحني 3: إريكا بادو

أفضل ألبوم موسيقى للأطفال: Brillo, Brillo!

أفضل حزمة تسجيل: BRAT

أفضل حزمة خاصة أو إصدار محدود: Mind Games

أفضل ملاحظات الألبوم: Centennial

أفضل ألبوم تاريخي: Centennial

أفضل ألبوم شعري منطوق The Heart, The Mind, The Soul: فرقة Tank and The Bangas

أفضل ألبوم غنائي كلاسيكي منفرد: Beyond The Years – Unpublished Songs Of Florence Price

أفضل مقطوعة منفردة على آلة موسيقية كلاسيكية: Bach: Goldberg Variations

أفضل أداء لموسيقى الحجرة/مجموعة صغيرة: Rectangles and Circumstance

أفضل أداء كورالي: Ochre

أفضل تسجيل أوبرا: "Saariaho: Adriana Mater"

أفضل أداء أوركسترالي: Ortiz: Revolución Diamantina

أفضل مقطوعة موسيقية: Strands

أفضل ألبوم صوتي غامر: i/o (In-Side Mix)

أفضل ألبوم مسرحي موسيقي - "Hell’s Kitchen" Shoshana Bean: براندون فيكتور، كيسيا لويس، ميليا جون مون، آدم بلاكستون، أليسيا كيز، وتوم كيت

أفضل ألبوم كوميدي The Dreamer: ديف شابل

أفضل أغنية فيلم American Symphony: جون باتيست

أفضل ألبوم موسيقي عالمي ألبوم "ALKEBULAN II": مات بي

أفضل أداء موسيقي أفريقي - "Love Me JeJe": تيمس بيبي

أفضل أداء موسيقي عالمي - "Bemba Colorá": شيلا سيسيليا اسكوفيدو، غلوريا ستيفان، وميمي سوكار

أفضل ألبوم جاز بديل ألبوم No More Water: The Gospel Of James Baldwin: ميشيل نديجيوسيللو

أفضل ألبوم هندسي، كلاسيكي Bruckner

أفضل ألبوم Reggae لـ بوب مارلي: One Love

أفضل ألبوم هندسي، غير كلاسيكي i/o: تشاد بليك، وأولي جاكوبس، وكيتي ماي، ودوم شو، مهندسون؛ ومات كولتون، مهندس إتقان (بيتر جابرييل)

أفضل ألبوم موسيقي معاصر: Plot Armor — Taylor Eigsti

أفضل مقطوعة كلاسيكية معاصرة: Ortiz: Revolución Diamantina

أفضل مجموعة كلاسيكية: Ortiz: Revolución Diamantina

أفضل ترتيب آلات وغناء: Alma

أفضل ترتيب وآلات أو غناء بدون مصاحبة موسيقية: Bridge Over Troubled Water

أفضل أداء جاز "Twinkle Twinkle Little Me": سمارا جوي

أفضل ألبوم جاز لاتيني Cubop Lives!: زاكاي كورتيس

أفضل ألبوم لفرقة جاز كبيرة Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence — Dan Pugach Big Band

أفضل ألبوم موسيقى الجاز الآلية Remembrance: تشيك كوريا وبيلا فليك

أفضل ألبوم غنائي جاز - "A Joyful Holiday": سمارا جوي

أفضل أغنية مكتوبة للوسائط المرئية - "It Never Went Away [من "American Symphony"]": جون باتيست ودان ويلسون

أفضل ألبوم موسيقى بديلة All Born Screaming: المغنية st vincent

أفضل أداء موسيقي بديل - "Flea": المغنية st vincent

أفضل ألبوم روك "Hackney Diamonds": فرقة The Rolling Stones

أفضل أغنية روك - "Broken Man": المغنية st vincent

أفضل أداء ميتال – "Mea Culpa (Ah! ça ira!)": فرقة Gojira، مارينا فيوتي، وفيكتور لو ماسني

أفضل أداء روك - أغنية "Now And Then": فرقة The Beatles

أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو وغيرها من الوسائط التفاعلية Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord

أفضل موسيقى تصويرية لفيلم وسائط مرئية (بما في ذلك الأفلام والتلفزيون) Dune Part 2: هانز زيمر

أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية Maestro: Music By Leonard Bernstein — London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

منتج العام غير الكلاسيكي: دانيال نيغرو



أفضل ألبوم غنائي بوب تقليدي: نورا جونز

أفضل فيديو موسيقي - "Not Like Us": كيندر لامار، ديف فري، جاك بيجرت، سام كانتر، جاريد هاينكي، جيمي رابينو، كورنيل براون، أنتوني صالح

أفضل كتاب صوتي وتسجيل سرد وقصة: last Sundays in the Plains: A Centennial Celebration: جيمي كارتر

أفضل ألبوم بلوز تقليدي عن ألبومه "Swingin' Live at The Church in Tulsa": تاج محل

أفضل أداء راب ميلودي – "3:AM": رابسودي وايريكا بادو

أفضل أداء راب - "Not Like Us": كيندر لامار

أفضل أغنية أمريكية أصلية "American Dreaming": سيرا فاريل

أفضل ألبوم R&B - '11:11 (Deluxe)': كريس براون

أفضل تسجيل رقص بوب لأغنية "Von dutch": تشارلي إكس سي إكس

أفضل ألبوم R&B تقدمي - "Why Lawd؟": غناء NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge)

أفضل ألبوم R&B تقدمي - "So Glad To Know You": أفيري صن شاين

أفضل أغنية R&B - "Saturn": المغني SZA

أفضل أداء تقليدي لموسيقى R&B - أغنية "That's You": لاكي داي

أفضل أداء روك "Now & Then": فرقة البيتلز

أفضل أداء R&B - "Made For Me (Live On BET)": موني لونغ

كاتب الأغاني لهذا العام، غير كلاسيكي: إيمي ألين



أفضل ألبوم لاتيني استوائي 'Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)': ميمي سوكار وتوني سوكار

أفضل ألبوم موسيقي مكسيكي 'Boca Chueca, Vol. 1': كارين ليون

أفضل ألبوم روك لاتيني أو ألبوم بديل - "¿Quién trae las cornetas؟": فرقة راوايانا

أفضل ألبوم موسيقى حضرية - "THE LYRICS DON'T MATTER: ريسيدنتي

أفضل أغنية ريفية - "The Architect": كاسي ماسغريفز

أفضل أداء منفرد في الريف - "It Takes A Woman": كريس ستابلتون

أفضل أداء ثنائي/مجموعة ريفية - "II MOST WANTED": بيونسيه ومايلي سيرس

أفضل ألبوم أمريكي 'Trail Of Flowers': سييرا فيريل

أفضل أداء أمريكي: American Dreaming: سييرا فيريل

أفضل ألبوم رقص/إلكتروني - 'BRAT': تشارلي إكس سي إكس

أفضل تسجيل رقص بوب - "Von dutch": تشارلي إكس سي إكس

أفضل تسجيل رقص/إلكتروني - "Neverender": غناء Justice & tame impala

أفضل أداء منفرد لأغنية بوب "Espresso": سابرينا كاربنتر