في يوم ميلادها.. شاكيرا تحصد جائزة أفضل ألبوم لاتيني في جوائز غرامي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - ليست المرة الأولى التي تفوز فيها الفنانة العالمية شاكيرا في حفل جوائز غرامي، ومن المرجح أنها لن تكون الأخيرة، وقد حصدت النجمة الكولومبية منذ قليل، جائزة أفضل ألبوم لاتيني في جوائز غرامي 2025، بدورتها الـ 67.

شاكيرا تحتفل بالجائزة وبيوم ميلادها

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وقدمت لشاكيرا جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبومها الغنائي "Las Mujeres Ya No Lloran"، النجمة العالمية جينيفر لوبيز، في لافتة مؤثرة، ووجهت لها شاكيرا الشكر والامتنان، ثم تابعت كلمتها على المسرح، قائلة: "أريد أن أهدي هذه الجائزة لجميع أخواتي المهاجرين في هذا البلد، أنتم محبوبون، وتستحقون هذا الحب"، كما وجهت التحية للنساء اللاتي يعملن بِجد كل يوم لإعالة أسرهن"، ووصفتهن بـ"الذئاب"، وأخيرًا شكرت ابنيها ميلان وساشا اللذان حضرا الحفل.

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ولحسن حظ شاكيرا أن يوم ميلادها، يوافق 2 فبراير، الصدفة التي جعلت من الاحتفال احتفالين، فبعد أن استلمت شاكيرا الجائزة، احتفلت في الكواليس بيوم ميلادها.

بيونسيه تحصل على أولى جوائزها بحفل جوائز غرامي 2025

يُذكر أنه خلال حفل العرض الأول لتوزيعالذي يسبق الحفل الرسمي بساعات قليلة، كانت الجائزة الأولى من نصيب المغنية سابرينا كاربنتر، حيث حصدت جائزة أفضل أداء منفرد لأغنية بوب "Espresso". وحصدبعد كاربنتر العديد من النجوم من بينهم النجمتين بيونسيه ومايلي سايرس، حيث تقاسما جائزة أفضل أداء ثنائي/مجموعة ريفية - "II MOST WANTED".



استغلت بيونسيه الأضواء التي اكتسبتها من حفل غرامي بالإعلان عن جولتها Cowboy Carter، من خلال مقطع فيديو تم نشره عبر حسابها على إنستغرام، حيث ظهرت لافتة معلقة فوق أرضية صحراوية مع عبارة "COWBOY CARTER TOUR" بأحرف كبيرة لامعة.

واتبعت بيونسيه الفيديو بمنشور ثانٍ تظهر فيه صورة مقربة لحواجبها البيضاء، وضفائرها البيضاء، ووضعت أحمرَ شفاهٍ جريئاً، مع خلفية سوداء، وتعليق "COWBOY CARTER TOUR 2025"، وقامت أيضاً بتغيير صورة ملفها الشخصي على إنستغرام إلى الصورة نفسها بعد الإعلان، ولم تتم مشاركة أي تفاصيل أخرى حول الجولة القادمة.

حفل توزيع جوائز غرامي

يأتي حفل توزيع جوائز غرامي هذا العام بعد حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس. وقد أطلقت أكاديمية التسجيل وMusiCares حملة إغاثة حرائق لوس أنجلوس لدعم محترفي الموسيقى، وقد جمعت بالفعل أكثر من 4 ملايين دولار للأشخاص في صناعة الموسيقى المتضررين من حرائق الغابات.وللتذكير إليكم القائمة الكاملة لترشيحات غرامي 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».

وللتذكير إليكم القائمة الكاملة لترشيحات غرامي 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».