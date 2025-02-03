خمسة أشقاء متنافسين في مسلسلات رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - لا تخلو الدراما التليفزيونية طوال الوقت من وجود الفنانين الأشقاء سواء كانوا مجتمعين في الأعمال الفنية، أو كل واحد في عمل مختلف، وخلال دراما رمضان من كل عام يكون اللافت دائماً هو تواجد عدد من الفنانين الأشقاء في أعمال متنافسة، ويظهر ذلك بشكل بارز في موسم رمضان 2025 الذي ينطلق بعد 25 يوم، وترصد "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز الأشقاء المتنافسون في مسلسلات رمضان 2025.
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كذلك الفنانتان وفاء عامر وأيتن عامر تتواجدان في الموسم كل واحدة بأكثر من عمل بعيد عن الأخرى، حيث تشارك وفاء عامر في مسلسلين، الأول هو "الأميرة – ضل حيطة" من 15 حلقة مع ياسمين صبري، والثاني "جودر 2" مع ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، وكذلك تظهر كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي، أما أيتن عامر فتقدم بطولة المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، وأيضاً تشارك محمد رجب بطولة مسلسل "الحلانجي"
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ومن الأشقاء المتنافسين في موسم دراما رمضان هذا العام أيضاً، الفنانة مريم الجندي وشقيقها المخرج أحمد الجندي، حيث تشارك مريم في بطولة مسلسلي "العتاولة 2" مع أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة وفيفي عبده، و"ولاد الشمس" مع أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة، فيما يقدم أحمد الجندي مسلسل "عايشة الدور" الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم.
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وخلال موسم دراما رمضان 2025، هناك حالة واحدة فقط لشقيقين يجتمعان في مسلسل واحد فقط، وهما محمد رجب وعمرو رجب وذلك خلال مسلسل "الحلانجي" الذي يتواصل تصويره على قدم وساق، ويسجل التعاون السابع بين الثنائي، حيث شارك عمرو في معظم أعمال شقيقه محمد رجب منها "المش منهدس حسن، بيكيا، علامة استفهام، الأخ الكبير، مشوار الونش، أدهم الشرقاوي".
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دنيا وايمي سمير غانم وجها لوجه في رمضان 2025وتاتي الفنانتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم في مقدمة الأشقاء المتنافسين خلال مسلسلات رمضان 2025، حيث تقدم كل واحدة منهما عملاً كوميدياً من نوعية الـ 15 حلقة خلال الموسم الذي يشهد تواجد دنيا بـ مسلسل "عايشة الدور" المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، فيما تنافس إيمي بمسلسل "عقبال عندكوا" الذي تتقاسم بطولته مع زوجها حسن الرداد والذي يعرض في النصف الأول.
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https://www.instagram.com/p/DFir7G6tRze/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. دنيا وإيمي سمير غانم متنافستان للمرة الثانية في موسم واحد.. رمضان 2025
كذلك الفنانتان وفاء عامر وأيتن عامر تتواجدان في الموسم كل واحدة بأكثر من عمل بعيد عن الأخرى، حيث تشارك وفاء عامر في مسلسلين، الأول هو "الأميرة – ضل حيطة" من 15 حلقة مع ياسمين صبري، والثاني "جودر 2" مع ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، وكذلك تظهر كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي، أما أيتن عامر فتقدم بطولة المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، وأيضاً تشارك محمد رجب بطولة مسلسل "الحلانجي"
بسنت شوقي وداليا شوقي متنافستانبسنت شوقي وداليا شوقي شقيقتان تتنافسان خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث تشارك بسنت في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم، فيما تتواجد دالياً في مسلسل "شباب امرأة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، والمستوحى من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وتم عرضه عام 1956 وتعيد داليا خلال الأحداث تجسيد شخصية سلوي التي لعبتها الفنانة شادية في الفيلم.
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https://www.instagram.com/p/DFkmYc4splp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرأي أيضاً.. تعرفوا إلى شخصيات شباب امرأة بين الفيلم والمسلسل في رمضان 2025
ومن الأشقاء المتنافسين في موسم دراما رمضان هذا العام أيضاً، الفنانة مريم الجندي وشقيقها المخرج أحمد الجندي، حيث تشارك مريم في بطولة مسلسلي "العتاولة 2" مع أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة وفيفي عبده، و"ولاد الشمس" مع أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة، فيما يقدم أحمد الجندي مسلسل "عايشة الدور" الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم.
تفاصيل ظهور أحمد مالك وشقيقه حسن مالك في رمضان 2025الفنانان أحمد مالك وحسن مالك أيضاً من الأشقاء الذين يتواجدا في موسم دراما رمضان 2025، حيث يشارك كل واحد منهما في عمل مختلف عن الآخر، فالأول يقدم بطولة مسلسل "ولاد الشمس" من 15 حلقة، بمشاركة طه دسوقي ومحمود حميدة، فيما يشارك الثاني في بطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" من 15 حلقة كذلك، مع محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي ومحمود الليثي ودنيا ماهر.
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https://www.instagram.com/p/DFh1GMNsrVi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تابعي المزيد.. السينما المصرية تفتح ذراعيها لجيل جديد من النجوم في 2025
وخلال موسم دراما رمضان 2025، هناك حالة واحدة فقط لشقيقين يجتمعان في مسلسل واحد فقط، وهما محمد رجب وعمرو رجب وذلك خلال مسلسل "الحلانجي" الذي يتواصل تصويره على قدم وساق، ويسجل التعاون السابع بين الثنائي، حيث شارك عمرو في معظم أعمال شقيقه محمد رجب منها "المش منهدس حسن، بيكيا، علامة استفهام، الأخ الكبير، مشوار الونش، أدهم الشرقاوي".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».