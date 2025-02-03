خمسة أشقاء متنافسين في مسلسلات رمضان 2025

دنيا وايمي سمير غانم وجها لوجه في رمضان 2025

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بسنت شوقي وداليا شوقي متنافستان

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تفاصيل ظهور أحمد مالك وشقيقه حسن مالك في رمضان 2025

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - لا تخلوطوال الوقت من وجود الفنانين الأشقاء سواء كانوا مجتمعين في الأعمال الفنية، أو كل واحد في عمل مختلف، وخلالمن كل عام يكون اللافت دائماً هو تواجد عدد من الفنانين الأشقاء في أعمال متنافسة، ويظهر ذلك بشكل بارز فيالذي ينطلق بعد 25 يوم، وترصد "" في التقرير التالي أبرز الأشقاء المتنافسون فيوتاتي الفنانتان دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم في مقدمة الأشقاء المتنافسين خلال مسلسلات رمضان 2025، حيث تقدم كل واحدة منهما عملاً كوميدياً من نوعية الـ 15 حلقة خلال الموسم الذي يشهد تواجد دنيا بـ مسلسل "" المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان، فيما تنافس إيمي بمسلسل "" الذي تتقاسم بطولته مع زوجهاوالذي يعرض في النصف الأول.يمكنكِ قراءة.. دنيا وإيمي سمير غانم متنافستان للمرة الثانية في موسم واحد.. رمضان 2025كذلك الفنانتان وفاء عامر وأيتن عامر تتواجدان في الموسم كل واحدة بأكثر من عمل بعيد عن الأخرى، حيث تشارك وفاء عامر في مسلسلين، الأول هو "" من 15 حلقة مع، والثاني "" مع ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس، وكذلك تظهر كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "" مع أحمد العوضي، أما أيتن عامر فتقدم بطولة المسلسل المصري الإماراتي ""، وأيضاً تشارك محمد رجب بطولة مسلسل "بسنت شوقي وداليا شوقي شقيقتان تتنافسان خلال، حيث تشارك بسنت في بطولة مسلسل "" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم، فيما تتواجد دالياً في مسلسل "" مع الفنانة، والمستوحى من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وتم عرضه عام 1956 وتعيد داليا خلال الأحداث تجسيد شخصية سلوي التي لعبتها الفنانة شادية في الفيلم.إقرأي أيضاً.. تعرفوا إلى شخصيات شباب امرأة بين الفيلم والمسلسل في رمضان 2025ومن الأشقاء المتنافسين فيهذا العام أيضاً، الفنانةوشقيقها المخرج أحمد الجندي، حيث تشارك مريم في بطولة مسلسلي "" مع أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة وفيفي عبده، و"" مع أحمد مالك وطه دسوقي ومحمود حميدة، فيما يقدم أحمد الجندي مسلسل "" الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم.الفنانان أحمد مالك وحسن مالك أيضاً من الأشقاء الذين يتواجدا في، حيث يشارك كل واحد منهما في عمل مختلف عن الآخر، فالأول يقدم بطولة مسلسل "" من 15 حلقة، بمشاركة طه دسوقي ومحمود حميدة، فيما يشارك الثاني في بطولة مسلسل "" من 15 حلقة كذلك، مع محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي ومحمود الليثي ودنيا ماهر.تابعي المزيد.. السينما المصرية تفتح ذراعيها لجيل جديد من النجوم في 2025وخلال، هناك حالة واحدة فقط لشقيقين يجتمعان في مسلسل واحد فقط، وهما محمد رجب ووذلك خلال مسلسل "" الذي يتواصل تصويره على قدم وساق، ويسجل التعاون السابع بين الثنائي، حيث شارك عمرو في معظم أعمال شقيقه محمد رجب منها "المش منهدس حسن، بيكيا، علامة استفهام، الأخ الكبير، مشوار الونش، أدهم الشرقاوي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».