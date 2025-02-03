جوائز غرامي 2025: ليدي غاغا وبرونو مارس يحصدان جائزة أفضل أداء ثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - النجمة العالمية ليدي غاغا والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي الشهير برونو مارس، بعد أن قدما عرضًا مُبهرًا، في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، بدورته السابعة والستون، المقامة في لوس أنجلوس، وحظيا بتصفيقٍ حار وحفاوة من قبل الجمهور، اكتملت سعادتهما بحصولهما على جائزة أفضل أداء ثنائي بوب.

ليدي غاغا تحصد جائزة بغرامي 2025

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حصد كلٌ من ليدي غاغا وبرونو مارس الجائزة على أغنيتهما "die with a smile"، التي قاما بتأديتها في الحفل، كما صعدت غاغا إلى المسرح بالفستان الثالث لها على التوالي بالحفل، وكان يحمل اللون الأسود.

ويُذكر أن أغنية غاغا فازت من بين 4 ترشيحات أخرى قوية، وتفوقت على بيونسيه وأريانا غراندي، وتايلور سويفت.

حضور ليدي غاغا فعالية السجادة الحمراء بحفل جوائز غرامي 2025

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يُذكر أن النجمة العالمية ليدي غاغا وصلت إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غرامي 2025، في دورته السابعة والستون، وسط تصفيق حار من الجمهور، كما خطفت الأنظار إليها، بإطلالتها الغريبة كعادتها، وحضرت غاغا إلى الحفل بمفردها، عكس ما توقع الجمهور أنها ستحضر بصحبة خطيبها مايكل بولانسكي، تحديدًا أن المغنية العالمية ضمن المرشحين للجوائز.

والنجمة ليدي غاغا مُرشحة في حفل هذا العام لجائزتين؛ أغنية العام وأفضل أداء ثنائي/ مجموعة بوب، عن أغنيتها "Die With a Smile" التي تعاونت فيها مع برونو مارس، كما يأتي ظهور غاغا في حفل غرامي بعد أيام قليلة من إعلانها عن ألبومها السابع "Mayhem"، والذي من المقرر إصداره في 7 مارس. يحتوي الألبوم على 14 أغنية، بما في ذلك "Die With a Smile" وأغنيتها المنفردة الأخرى التي تم إصدارها مؤخرًا "Disease".

وللتذكير إليكم القائمة الكاملة لترشيحات غرامي 2025

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