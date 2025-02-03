رامي رضوان ينشر فيديو طريفاً مع ابنته كايلا: مقدرش أقول لأ

فيديو طريف لرامي رضوان وابنته كايلا

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رامي رضوان يدعم زوجته دنيا سمير غانم

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دنيا سمير غانم "عايشة الدور" في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - شارك الإعلاميزوج النجمة، جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو طريفاً جمعه بابنته كايلا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".نشر الإعلامي، عبر حسابه على "إنستغرام"، فيديو طريفاً جمعه بابنته كايلا، على طريقة التيك توك، حيث ظهرا من خلاله وهما يستعدان لحضور إحدى المناسبات، وأبدلا ملابسهما المنزلية؛ لبدلة أنيقة يرتديها رامي، وفستان مبهر باللون الذهبي ارتدته كايلا.وعلّقعلى الفيديو قائلاً: "طلبت الفيديو مني، ولا أستطيع أن أقول لها لا".الجدير بالذكر أن كايلا هي الابنة الوحيدة للإعلاميوزوجته النجمةيحرص دائماً الإعلاميعلى دعم زوجته الفنانةفي جميع أعمالها، وكان آخرها مشاركته لبوستر مسلسلها الرمضاني 2025 "عايشة الدور"، من خلال حسابه على "إنستغرام"؛ وعلّق عليه قائلاً: "بالتوفيق والنجاح يارب.. هتكسروا الدنيا بإذن الله".كما حرص أيضاً على دعمها أثناء عرض مسرحيتها "مكسرة الدنيا"، وحضر ليلة العرض الأول، وهنأها بنجاح المسرحية، وذلك عبر منشور على حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشر صورة تجمعهما من كواليس العرض، وكتب تعليقاً قال فيه: "دايماً في نجاح وتفوق يا رب حبيبتي، من كواليس أول ليلة عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" بموسم الرياض، تحية للجمهور العظيم اللي شرفنا من مصر والسعودية ولبنان وسوريا والكويت والإمارات والبحرين وتونس والمغرب والجزائر، وكل الدول الشقيقة الحبيبة، اللهم وفق وبارك في الليالي القادمة، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله".وفي "ستوري" حسابه على إنستغرام، أعرب رامي عن سعادته بمواهب زوجته المميزة، فكشف أنه فوجئ بها وهي تغني باللهجة الجزائرية والتونسية بشكلٍ مميز، وكشف أنها قدمت خلال العرض أغاني بـ4 لهجات مختلفة، ووجّه رسالة شكر لجميع القائمين على العرض؛ لمجهودهم الكبير.وفي سياقٍ متصل، تعملعلى التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسلها الجديد "عايشة الدور"، الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يُجرَى حالياً التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، وانضم لفريق العمل كل من محمد ثروت وسما إبراهيم، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.يمكنكم متابعة بين العتاولة ٢ وعايشة الدور .. أبطال مسرحية مكسرة الدنيا يكشفون تفاصيل أعمالهم المقبلة

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