رمضان 2025.. ياسمين صبري تحاول الانتحار في مسلسل الأميرة ضل حيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - تواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مشاهدها في مسلسل "الأميرة – ضل حيطة"، والتي تنافس به في موسم دراما رمضان 2025، حيث تطل على جمهورها بشخصية مختلفة تمامًا، مليئة بالإثارة والتشويق.
كما عُرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالفنان محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.
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فتاة طموحة وشديدة الذكاءوعلمت "الخليج 365" أنّ ياسمين صبري تُجسد خلال أحداث مسلسل "الأميرة – ضل حيطة"، شخصية فتاة في أواخر العشرينيات، تُدعى "زينب الأمير" تنتمي إلى أسرة متوسطة، ولديها آمال وطموحات، وقدر عالٍ من الذكاء، فضلًا عن امتلاكها شخصية قوية.
حياتها تنقلب رأسًا على عقبورغم تلك المميزات التي تمتلكها "زينب الأمير" إلا أن حياتها تنقلب رأًسًا على عقب، بعدما يقع في طريقها مُحامي ذو شأن كبير، يُدعى "أسامة المهدي" الذي يُجسد شخصيته نيقولا معوض، والذي بُمجرد أنّ يتعرف عليها، يطلب منها الزواج، ورغم كل محاولاتها للرفض، وتمسكها بمستقبلها وعملها، إلا أنه يُقنعها في النهاية، خاصة وأنه يعدها بالحياة الوردية الجميلة.
مفاجأة صادمةوتتفاجئ ياسمين صبري، خلال أحداث المسلسل، بواقع سيء للغاية، وتنهار جميع الأحلام والأمنيات بعدما تكتشف أن زوجها نرجسي مريض بحب التملك والعظمة، لتتحول من فتاة ناجحة طموحة إلى شخصية مختلفة تمامًا لا تفكر في شيء سوى الانتحار، باعتباره الطريقة الوحيدة للابتعاد عنه.
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أبطال وصُنّاع مسلسل الأميرةمسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، من إنتاج مها سليم، ومن المقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.
آخر أعمال ياسمين صبريكانت ياسمين صبري قد شاركت في دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل "رحيل" الذي كانت تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، حول الفتاة رحيل، التي تعيش حياة بسيطة هادئة، ولكن تنقلب حياتها رأساً على عقب، عندما تُتهم في إحدى القضايا وتدخل السجن. وشارك في بطولة العمل أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، وكان من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.
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https://www.instagram.com/p/C3GAtVvobVQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كما عُرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالفنان محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»