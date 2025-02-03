رمضان 2025.. ياسمين صبري تحاول الانتحار في مسلسل الأميرة ضل حيطة

فتاة طموحة وشديدة الذكاء

حياتها تنقلب رأسًا على عقب

مفاجأة صادمة

https://www.instagram.com/p/DFIcfq7oHTX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFIcfq7oHTX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFIcfq7oHTX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أبطال وصُنّاع مسلسل الأميرة

آخر أعمال ياسمين صبري

https://www.instagram.com/p/C3GAtVvobVQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3GAtVvobVQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C3GAtVvobVQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - تواصل الفنانة، تصوير مشاهدها في مسلسل، والتي تنافس به في، حيث تطل على جمهورها بشخصية مختلفة تمامًا، مليئة بالإثارة والتشويق.وعلمت "الخليج 365" أنّ ياسمين صبري تُجسد خلال أحداث مسلسل "الأميرة – ضل حيطة"، شخصية فتاة في أواخر العشرينيات، تُدعى "زينب الأمير" تنتمي إلى أسرة متوسطة، ولديها آمال وطموحات، وقدر عالٍ من الذكاء، فضلًا عن امتلاكها شخصية قوية.ورغم تلك المميزات التي تمتلكها "زينب الأمير" إلا أن حياتها تنقلب رأًسًا على عقب، بعدما يقع في طريقها مُحامي ذو شأن كبير، يُدعى "أسامة المهدي" الذي يُجسد شخصيته نيقولا معوض، والذي بُمجرد أنّ يتعرف عليها، يطلب منها الزواج، ورغم كل محاولاتها للرفض، وتمسكها بمستقبلها وعملها، إلا أنه يُقنعها في النهاية، خاصة وأنه يعدها بالحياة الوردية الجميلة.وتتفاجئ ياسمين صبري، خلال أحداث المسلسل، بواقع سيء للغاية، وتنهار جميع الأحلام والأمنيات بعدما تكتشف أن زوجها نرجسي مريض بحب التملك والعظمة، لتتحول من فتاة ناجحة طموحة إلى شخصية مختلفة تمامًا لا تفكر في شيء سوى الانتحار، باعتباره الطريقة الوحيدة للابتعاد عنه.مسلسل "" مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، من إنتاج مها سليم، ومن المقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.كانتقد شاركت في دراما رمضان الماضي 2024، بمسلسل "رحيل" الذي كانت تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، حول الفتاة رحيل، التي تعيش حياة بسيطة هادئة، ولكن تنقلب حياتها رأساً على عقب، عندما تُتهم في إحدى القضايا وتدخل السجن. وشارك في بطولة العمل أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، حازم سمير، محمد كيلاني، وكان من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.كما عُرض لها مؤخراً في السينمات فيلم أبو نسب الذي جمعها بالفنان محمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، حاتم صلاح وضيفا الشرف، ماجد المصرى، وشيكو والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زورواوللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زورواويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر»