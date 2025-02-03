بتعليق طريف.. عمرو وهبة يكشف عن صورة من كواليس شباب امرأة

عمرو وهبة يروج لشباب امرأة بطريقته

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مسلسل "شباب امرأة"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - كشف الفنانعن كواليس طريفة من تصوير مسلسله الرمضاني 2025 "شباب امرأة"؛ بنشر صورة جمعته بالنجمة، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".روّج الفنانلمسلسل "شباب امرأة"، المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، كعادته بطريقة طريفة؛ حيث نشر صورة جمعته بالفنانةبطلة العمل، وظهر وهو يقف على بعض الأخشاب لإعطائه طولاً زيادة في المشهد، وعلّق على الصورة قائلاً: "كنت محتاج بس خمسة سانتي".مسلسل "شباب امرأة"، أحداثه مستوحاة من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أمين يوسف غراب، والتي تحولت لفيلم سينمائي شهير أيضاً، عُرض عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، وشادية، وشكري سرحان.مسلسل "شباب امرأة" مقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه أحمد حسن، وتنتجه شركة فينومينا، والعمل يشارك في بطولته كلّ من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، يوسف عمر، داليا شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.وتدور الأحداث حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها "إمام" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة؛ يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلّطة تُدعى "شفاعات"، تُفتن بشبابه وحيويته، وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى "سلوى"، يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات، إلا أن الأخيرة تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.ومن المقرر أن تُقدمدور "شفاعات"، التي جسدته تحية كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية "إمام" التي جسدها شكري سرحان، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية "سلوى" التي قدمتها الفنانة شادية، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور "عم حسبو" الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر.اطلعوا على فنانات خضن تجربة عروض الأزياء .. آخرهن نيللي كريم في أسبوع الرياض للأزياءلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».