ويل سميث يقدم تكريماً للموسيقي الراحل كوينسي جونر بحفل غرامي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - شارك النجم العالمي ويل سميث Will Smith بحفل توزيع جوائز غرامي 2025، حيث ظهر خلال فقرة تكريم الموسيقي الراحل كوينسي جونز، وذلك من خلال تقديمه لـ هيربي هانكوك وهو يعزف على البيانو، وعقب ذلك قدمت نجمة فيلم "Wicked" سينثيا إيريفو أداءًا رائعًا لأغنية "Fly Me to the Moon".

رحيل الموسيقي العالمي كوينسي جونز

وكان الموسيقي العالمي كوينسي جونز والملحن والمنتج الذي ترشح عبر مسيرته الفنية لجائزة غرامي الموسيقية الشهيرة 79 مرة، والذي تعاون مع كل من راي تشارلز وفرانك سيناترا ومايكل جاكسون، قد رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي عن عُمر ناهز 91 عاماً، بمنزله في بيل إير بولاية كاليفورنيا، محاطاً بأطفاله وإخوته وأفراد آخرين من العائلة، حسبما قال مدير أعماله لشبكة CNN في بيان.

وجاء بيان عائلة كوينسي جونز كالتالي: "الليلة، بقلوب مفعمة بالحزن والمكسورة، يجب علينا أن نشارككم خبر وفاة والدنا وأخينا كوينسي جونز. ورغم أن هذه خسارة لا تُصدق لعائلتنا، فإننا نحتفل بالحياة العظيمة التي عاشها ونعلم أنه لن يكون هناك شخص آخر مثله أبداً، إنه حقاً فريد من نوعه وسنفتقده بشدة؛ نشعر بالراحة والفخر الشديد بمعرفة أن الحب والفرح، اللذين كانا جوهر وجوده، تم مشاركتهما مع العالم من خلال كل ما خلقه. من خلال موسيقاه وحبه اللامحدود، سينبض قلب كوينسي جونز إلى الأبد".

حضور ويل سميث حفل توزيع جوائز غرامي 2025

https://www.instagram.com/p/DFfyZk7vs5T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFfyZk7vs5T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFfyZk7vs5T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يُذكر أن النجم العالميشارك اليوم بحفل توزيعبصُحبة نخبة من النجوم المقدمين للحفل في نسخته الـ67، وقد إنضم ويل سميث - الحائز على 4 جوائز غرامي - للعديد من النجوم المقدمين لحفل توزيع جوائز غرامي بمن فيهم النجمة تايلور سويفت، وقدم تكريماً موسيقياً خاصاً للموسيقار الراحلالذي كان المنتج التنفيذي لبرنامجالناجح "The Fresh Prince of Bel-Air".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»