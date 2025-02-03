تايلور سويفت تخيب الآمال وتخرج من حفل توزيع جوائز غرامي فارغة اليدين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - أُسدل الستار منذ قليل على حفل توزيع جوائز غرامي 2025 في نسخته الـ 67، وانتهى بالعديد من المفاجآت التي كانت سارة للبعض بينما كانت حزينة للبعض الآخر. فعلى عكس ما كان متوقعاً ومرجواً، خرجت تايلور سويفت من الحفل الموسيقي الأضخم والأبرز في العالم بلا أي جائزة، وانهارت ترشيحاتها الستة بلا أي فوزٍ حقيقي.

تايلور سويفت بلا جوائز غرامي في 2025

في حين كان العديد من محبي تايلور سويفت يأملون بفوزها ليس بجائزة أو اثنين، بل ببضع جوائز، إلا أنها لم تفز بأي جائزة من فئاتها الست: ألبوم العام، أفضل ألبوم بوب، تسجيل العام، أغنية العام، أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب وأفضل فيديو موسيقي، حيث خسرت جائزة ألبوم العام أمام بيونسيه، أغنية العام أمام كندريك لامار، سجل العام أمام كندريك لامار أيضاً، أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب أمام ليدي غاغا وبرونو مارس، أفضل ألبوم بوب أمام تشابيل روان، وأفضل فيديو موسيقي لصالح كندريك لامار.

بيونسيه توجه الشكر لرجال الإطفاء وحضور الحفل بحالة من السعادة لحصولها على الجائزة

صعدت النجمة بيونسيه إلى المسرح برفقة ابنتها، ووجهت الشكر والإشادة لرجال الإطفاء بعد أن قدموا لها الجائزة، وقالت بأنها تشعر بالفخر والشرف الكبير على منحها الجائزة بعد مرور العديد من السنوات.

وتم تسليم بيونسيه الجائزة عن ألبوم "Cowboy Carter" وسط حالة كبيرة من السعادة من حضور حفل توزيع جوائز غرامي، وتم رصد إحتفال النجمة العالمية تايلور سويفت بفوز النجمة بيونسيه بالجائزة.

وللتذكير إليكم القائمة الكاملة لجوائز غرامي 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»