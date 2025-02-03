جينيفر لوبيز مفاجأة حفل توزيع جوائز غرامي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - على الرغم من اقتراب حفل توزيع جوائز غرامي من نهايته، إلا أن مفاجآته مستمرة، حيث فاجأت النجمة العالمية جينيفر لوبيز مشاهدي وضيوف حفل غرامي بحضورها، وبصفةٍ خاصة اعتلائها المسرح لتقديم جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني والتي ذهبت للنجمة الكولومبية شاكيرا.

جينيفر لوبيز على مسرح غرامي

شاكيرا تتسلم جائزة أفضل ألبوم بوب لاتيني من جينيفر لوبيز خلال حفل توزيع جوائز جرامي السابع والستين في Crypto.com Arena في لوس أنجلوس، كاليفورنيا (مصدر الصورة: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy)

ظهرت الممثلة والمغنية بشكلٍ مفاجئ في حفل توزيع جوائز غرامي خاصةً أنها لم تسير على السجادة الحمراء للحفل، وكعادتها ظهرت جينيفر لوبيز بإطلالة جذابة كانت عبارة عن تنورة شفافة لامعة مقترنة بجزء علوي أسود قصير يتميز بياقة عالية وقفازات متطابقة، كما ارتدت حذاء بكعب فضي وحقيبة كلاتش معدنية متطابقة.

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جينيفر لوبيز في مهرجان صندانس السينمائي بفستان عنكبوتي

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شهدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز العرض الأول لفيلمها الموسيقي "قبلة المرأة العنكبوتية" أو Kiss of the Spider Woman، وذلك ضمن فعاليات مهرجان صندانس السينمائي يوم الأحد 26 من يناير، الذي انطلق يوم الخميس 23 من يناير واستمر حتى 2 من فبراير.

وقدسارت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 55 عاماً، على السجادة الحمراء لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها مع المخرج بيل كوندون، والممثل المشارك توناتيو والمزيد.

وكعادتها، خطفت لوبيز الأنظار بإطلالتها التي كانت عبارة عن فستان يأخذ شكل العنكبوت وخيوطه من رقبتها وحتى قدميها، الذي يتماشى مع اسم الفيلم Kiss of the Spider Woman، حيث كان الفستان باللون الأسود في حين كانت خيوط العنكبوت باللون الأبيض.

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