بيونسيه تفوز بجائزة ألبوم العام بحفل توزيع جوائز غرامي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - حصدت النجمة الأمريكية بيونسيه جائزة ألبوم العام خلال حفل توزيع جوائز غرامي 2025، وقدم لها الجائزة رجال الإطفاء في لوس أنجلوس وقال رئيس الإطفاء خلال كلمته: "شكرًا لكم على دعمكم لنا جميعًا وتقدير الأبطال الذين يقفون خلفي"، كما وجه الشكر لكل من إستجاب لمحاربة حرائق الغابات كما وجه التعازي لأهالي الضحايا وأكد ثقته بأن سُكان لوس أنجلوس سيتعافون ويعيدوا البناء.

بيونسيه توجه الشكر لرجال الإطفاء وحضور الحفل بحالة من السعادة لحصولها على الجائزة



صعدت النجمة بيونسيه إلى المسرح برفقة ابنتها، ووجهت الشكر والإشادة لرجال الإطفاء بعد أن قدموا لها الجائزة، وقالت بأنها تشعر بالفخر والشرف الكبير على منحها الجائزة بعد مرور العديد من السنوات.

وتم تسليم بيونسيه الجائزة عن ألبوم "Cowboy Carter" وسط حالة كبيرة من السعادة من حضور حفل توزيع جوائز غرامي، وتم رصد إحتفال النجمة العالمية تايلور سويفت بفوز النجمة بيونسيه بالجائزة.

ليدي غاغا وبرونو مارس يحصدان جائزة أفضل أداء ثنائي

وعلى جانبٍ آخر، حصدت كلٌ من النجمة العالمية ليدي غاغا والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي الشهير برونو مارس جائزة أفضل أداء ثنائي بوب. وجاء فوزهما عقب تقديمهما عرضًا مُبهرًا، في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، بدورته السابعة والستون، المقامة في لوس أنجلوس، وحظيا بتصفيقٍ حار وحفاوة من قبل الجمهور، وحصد كلٌ من ليدي غاغا وبرونو مارس الجائزة على أغنيتهما "die with a smile"،التي قاما بتأديتها في الحفل، كما صعدت غاغا إلى المسرح بالفستان الثالث لها على التوالي بالحفل، وكان يحمل اللون الأسود.

يُذكر أن أغنية غاغا فازت من بين 4 ترشيحات أخرى قوية، وتفوقت على بيونسيه وأريانا غراندي، وتايلور سويفت.

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