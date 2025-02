تشابيل روان تحصد لقب أفضل فنان جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:30 مساءً - في كل عام يقدم حفل توزيع جوائز غرامي فنان جديد برع خلال عام في تقديم نفسه وأغانيه على أفضل وأكمل وجه، ليستحق جائزة أفضل فنان جديد، وهذه الجائزة لعام 2025 ذهبت للفنانة الجديدة تشابيل روان، بينما قدمتها لها فيكتوريا مونيه صاحبة هذه الجائزة العام الماضي.

تشابيل روان تناشد أكاديمية التسجيل بحسن معاملة المتعثرين

https://www.instagram.com/p/DFmBzNkukNa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFmBzNkukNa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFmBzNkukNa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عندما صعدت تشابيل روان لتسلم جائزتها من فيكتوريا مونيه، ناشدت أكاديمية التسجيل في خطاب قبولها الجائزة لتذكير صناعة التسجيل بمعاملة الفنانين المتعثرين باحترام أكبر وتقديم حماية اجتماعية أفضل، وقالت وسط تصفيق الحاضرين: "قلت لنفسي أنه إذا فزت بجائزة غرامي وتمكنت من الوقوف هنا أمام أقوى الأشخاص في مجال الموسيقى، فسأطالب شركات التسجيل في الصناعة التي تستفيد من ملايين الدولارات من الفنانين بتقديم أجر معيشي ورعاية صحية، وخاصة للفنانين الناشئين"، وأضافت: "يجب على شركات التسجيل أن تعامل فنانيها كموظفين قيمين. أيها الشركات، نحن نتفهمكم، ولكن هل تفهموننا؟".

سابرينا كاربنتر تتفوق على نجمات البوب العالميات

حصلت سابرينا كاربنتر، البالغة من العمر 25 عامًا، على جائزة أفضل ألبوم بوب، عن ألبومها الغنائي 'Short n' Sweet'، واستطاعت أن تتفوق على نظيراتها المُرشحات عن نفس الفئة.

وجاءت قائمة المرشحات على فئة أفضل ألبوم بوب في جوائز غرامي 2025؛ بيلي إليش عن ألبوم " Hit Me Hard And Soft"، أريانا غراندي عن ألبوم " Eternal Sunshine"، تايلور سويفت عن ألبوم " The Tortured Poets Department"، وتشابيل راون عن ألبوم " The Rise and Fall of a Midwest Princess".

https://www.instagram.com/p/DFl76ipPAmW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFl76ipPAmW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFl76ipPAmW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

حفل توزيع جوائز غرامي 2025

يأتي حفل توزيع جوائز غرامي هذا العام بعد حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس. وقد أطلقت أكاديمية التسجيل وMusiCares حملة إغاثة حرائق لوس أنجلوس لدعم محترفي الموسيقى، وقد جمعت بالفعل أكثر من 4 ملايين دولار للأشخاص في صناعة الموسيقى المتضررين من حرائق الغابات.

وللتذكير إليكم القائمة الكاملة لترشيحات غرامي 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».