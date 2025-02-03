شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة سيف النصر تكشف عن دور كان نقلة بمشوارها الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة فريدة سيف النصر، العديد والعديد من الشخصيات التي تقمصتها بشكل بارع وشخصيات أضافت لها بعض من اللمسات الخاصة بها، ومن الشخصيات التي كانت تعتبرها نقلة بمشوارها الفني، شخصية سكينة التي قدمتها في مسلسل عملة نادرة في رمضان قبل الماضى 2023.

وأكدت فريدة سيف النصر أن شخصية "سكينة" التى جسدتها ضمن أحداث مسلسل "عملة نادرة"، كان حملاً كبيرًا عليها لأنها شخصية مركبة ومتناقضة ما بين الخير والشر، وقالت من قبل: إن شخصية سكينة لها صفات متناقضة، فهى تبدو أحيانًا حادة وقوية، على الرغم من ضعفها وحبها القوى لأولادها.

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد حلت ضيفة على الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج واحد من الناس، وكشفت عن سبب غيابها عن الفن لفترة موضحة أنها غابت بسب تعرضها لحالة وفاة، وأصيبت بحالة حزن شديدة وابتعدت عن الأضواء، ثم أخذت طريق الدروس الدينية والمشايخ.

وأضافت أنها تعرضت لهجوم كبير بعد خلعها الحجاب وشعرت باختناق ولم ترد أن تكمل طريقها والعودة إلى طبيعيتها وتعمل ما تريده دون أى قيود، معقبة "تركت هذا الجانب من الدروس والمشايخ، وعندما حدث ذلك وكنت بالطبع مشهورة، وكان هناك عدد كبير من الفتيات أخذوا هذا الطريق معي وتركوه عندما تركته".

فريدة سيف النصر تغيب عن المشاركة فى دراما رمضان المقبل 2025، إلا أن تتواجد سينمائياً هذا العام خلال فيلم "فرقة الموت" المقرر طرحه فى السينمات خلال صيف 2025، وهو بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب