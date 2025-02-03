شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة لـ أم كلثوم فى ذكرى مرور نصف قرن على رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم، الاثنين الثالث من فبراير، ذكرى رحيل أحد أهم الأيقونات في تاريخ الفن المصري والعربى، وهي قيثارة الغناء وكوكب الشرق أم كلثوم، التي تعتبر من وجهة نظر الملايين أهم من غنت فى تاريخ الغناء العربى، لما لها من كاريزما خاصة وأغانٍ لا تزال مرتبطة باسمها إلى الآن بسبب موهبتها الكبيرة واختياراتها الذكية على مر سنوات لتظل على القمة فى معادلة صعبة ارتبطت بها بعدما وصفت بأنها الهرم الرابع.

خلال التقرير التالي نستعرض مجموعة من الصور النادرة فى حياة الست مثلما يحلو لمحبيها تلقيبها.



أم كلثوم أثناء أكلها مع عبد الوهاب

ويتزامن اليوم مع ذكرى مرور نصف قرن لوفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربى أم كلثوم، والتى توفيت يوم الاثنين 3 فبراير 1975م بالقاهرة متأثرة بإصابتها بقصور فى القلب، وذلك عن عمر يناهز 76 عاماً، وقد شُيعت جنازتها من مسجد عمر مكرم، وكانت جنازةً مهيبة ومن أكبر الجنازات فى العالم.

ولدت سيدة الغناء العربى فى قرية طماى النهائية، التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية فى 31 ديسمبر 1898، أو رسميًا حسب السجلات المدنية فى 4 مايو 1908 م، وهى بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجى.



إطلالة أم كلثوم بعيداً عن المتعارف عليه

وبرزت موهبة سيدة الغناء العربى منذ طفولتها، وبدأت تكتسب شهرة واسعة بقريتها وبمدينة السنبلاوين والقرى المجاورة، حتى وصلت إلى القاهرة وبدأت انطلاقتها الكبرى وبزوغ نجمها فى الوسط الفنى، وأطلق عليها العديد من الألقاب منها سيدة الغناء العربى وكوكب الشرق، الست، شمس الأصيل.

وتعد أم كلثوم من أبرز مغنى القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفنى فى سن الطفولة، اشتهرت فى مصر وفى عموم الوطن العربي، ووقفت على أكثر مسارح العالم.



أم كلثوم تعزف