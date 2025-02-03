شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف ينتهى من تصوير نصف مشاهد فيلم دوريش.. ويطرح في صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان عمرو يوسف من تصوير نصف مشاهد فيلمه الجديد دوريش المصرى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائى في صيف 2025، والفيلم من إخراج خالد الحلفاوى، وتأليف وسام صبرى، حيث من المقرر أن ينتهى تصوير العمل خلال الفترة المقبلة ليدخل غرف المونتاج والمكساج ليصبح جاهزاً للعرض في السينمات.

فيلم دوريش من تأليف وسام صبرى وإخراج وليد الحلفاوى ويشارك فى بطولته إلى جانب عمرو يوسف كلاً من: تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث حول مغامرات محتال ذو شخصية جذابة يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر.

‎فيلم درويش يسجل التعاون الثانى بين عمرو يوسف ودينا الشربيني هذا العام، بعدما قدما سويًا فيلم "شقو" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.