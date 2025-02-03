بريانكا شوبرا بإطلالة لافتة .. وسعر حقيبتها صادم

ميرنا وليد - بيروت - عرضت النجمة العالمية بريانكا شوبرا منحنايتها عندما هبطت في مومباي يوم الأحد.

الممثلة البالغة من العمر 42 عامًا، والتي استمتعت بإجازة في جزر تركس وكايكوس مع زوجها نيك جوناس وابنتهما مالتي، البالغة من العمر ثلاث سنوات، قبل الذهاب إلى بلدها الأصلي للعمل، بدت منتعشة في ملابس بيضاء وأحذية رياضية من اللون نفسه .

ارتدت نجمة Citadel قميصًا مطابقًا بأكمام طويلة وأزرار سفلية مع زينة وردية وحمالة صدر بيضاء، وأضافت قبعة زرقاء فوق خصلات شعرها الطويلة الداكنة، وبدا مكياجها طبيعياً، لكنه كان فاتناً مع شفاه حمراء ناعمة.

وكانت تحمل ما يبدو أنها حقيبة "هرمس توغو" بيركن الذهبية، والتي تباع بالتجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من 30 ألف دولار.



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