شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة عايدة عبد العزيز.. تعرف على أبرز محطاتها ما بين السينما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين مع ذكرى رحيل الفنانة الكبير عايدة عبد العزيز التي رحلت عن عالمنا زي النهارده في الـ 3 من فبراير وذلك بعدما تركت بصمة كبيرة في عالم الفن بتجسيد أصعب الأدوار وأكثرها تعقيداً ببراعة شديدة نابعة من موهبتها.

أهم أفلام عايدة عبد العزيز

ولدت عايدة عبد العزيز 27 أكتوبر عام 1930 بقرية دملو التابعة لمركز بنها محافظة القليوبية، حصلت على دبلوم من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، قدمت خلال مشوارها الفني عددا من الأعمال السينمائية الهامة ومنها أفلام "النمر والأنثى، حائط البطولات، عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط ، خرج ولم يعد".

أبرز أدوار عايدة عبد العزيز فى المسرح

ومن أشهر أعمالها المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيرك الدولى"، "شىء فى صدرى"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية"، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996.

وعلى الرغم من النجاحات الفنية التي حققتها خلال مشوارها الفني إلا أنها واجهت العديد من الأزمات، لعل أبرزها تصريحاتها فى أحد البرامج أنها تعانى من الوحدة، خاصة أنها تعيش بمفردها بعد هجرة أولادها إلى ألمانيا وأمريكا، مؤكدة أنها تضع كراسى خلف باب شقتها، كما أكدت أنها نادمة على أنها قامت بتعليم أولادها فى الخارج لأنهم ارتبطوا بأعمالهم هناك.

وكانت صدمة عمرها بوفاة حب عمرها الفنان والمخرج أحمد عبد الحليم عام 2013 فى ألمانيا، وبعدها عاشت حالة اكتئاب نفسي، وحزن شديد، فابتعدت عن التمثيل حتى شجعها الفنان الكبير يحيى الفخرانى على المشاركة معه فى مسلسل دهشة وبعدها ابتعدت عن الأضواء مرة أخرى.