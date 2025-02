شكرا لقرائتكم خبر عن كندريك لامار يفوز بجائزتين جرامي عن أغنية Not Like Us والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - علي الكشوطي الإثنين، 03 فبراير 2025 07:00 ص

حصل النجم كندريك لامار البالغ من العمر 37 عامًا على جائزتي أفضل تسجيل لهذا العام وأغنية العام عن أغنية "Not Like Us". وفازت ليدي جاجا، وبرونو مارس بجائزة جرامى أفضل أداء ثنائي لأغنية بوب "Die With A Smile" خلال حفل توزيع جوائز جرامي الـ 67، وحصدت النجمة بيونسيه على جائزة جرامي أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter، فيما فازت بجائزة جرامي لأفضل أداء ثنائي مع مايلي سايروس عن II Most Wanted. فيما فازت سابرينا كاربنتر بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب صوتي عن Short n’ Sweet وجائزة جرامي لأفضل أداء بوب منفرد Espresso، بينما حصد دويتشي أفضل ألبوم راب عن ألبومه Alligator Bites Never Heal. تصدرت النجمة العالمية بيونسيه قائمة ترشيحات حفل جوائز الجرامي الـ 67 بـ 11 ترشيح عن ألبومها "كاوبوي كارتر"، كما حصلت تايلور سويفت على 7 ترشيحات. وحصلت شبكة ومنصة ديزني حقوق عرض حفل جوائز الموسيقى السنوي الـ جرامي، Grammy، الذي تم بثه على قناة CBS لأكثر من 50 عامًا، في صفقة مدتها عشر سنوات، وهي خسارة كبيرة لشركة باراماونت. كانت CBS قد أبرمت سابقًا صفقة مدتها عشر سنوات في عام 2016 للاحتفاظ بالحقوق حتى عام 2026، محطمة بذلك الرقم القياسي للشراكة الإذاعية بين عرض جوائز وهيئة بث. Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وهي أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز