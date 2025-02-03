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ميرنا وليد - بيروت - خطفت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال قلوب متابعيها، في أحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأناقة عالية ، حيث كانت ترتدي فستاناً متوسط الطول ضيق باللون الأسود، من دون اكمام، من توقيع مصممة الأزياء العالمية و الفنانة فيكتوريا بيكهام وصل سعرها إلى 1.
150 يورو، و إعتمدت لشعرها تسريحة رائعة تليق بالإطلالة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت نشرت أنابيلا هلال صوراً من دبي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة لفتت الأنظار.
واختارت أنابيلا تنسيقًا شبابيًا عصريًا مميزًا، فقد ارتدت تنورة جينز طويلة، ذات فتحة جانبية ملفتة أظهرت ساقها، ونسقت معها توب سوداء كلاسيكية بلا أكمام.
وأكملت أنابيلا إطلالتها بحذاء بكعب رفيع، إلى جانب نظارة شمسية عصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- أنابيلا هلال تخطف القلوب بفستان من توقيع فيكتوريا بيكهام .. إليكم سعره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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