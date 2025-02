شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم بوب لاتيني وتهديها للمهاجرين والان مع تفاصيل الخبر

فازت شاكيرا بجائزة جرامي أفضل ألبوم بوب لاتيني عن ألبومها Las Mujeres Ya No Lloran، وقدمت الجائزة لها جنيفر لوبيز، وأهدت شاكيرا الجائزة للمهاجرين معلنا دعمها للمهاجرين وللنساء اللاتي يعملن لإعالة أسرهن.

فيما حصدت النجمة بيونسيه على جائزة جرامي أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter، فيما فازت بجائزة جرامي لأفضل أداء ثنائي مع مايلي سايروس عن II Most Wanted.

فيما فازت سابرينا كاربنتر بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب صوتي عن Short n’ Sweet وجائزة جرامي لأفضل أداء بوب منفرد Espresso ، بينما حصد دويتشي أفضل ألبوم راب عن ألبومه Alligator Bites Never Heal.

أما فريق The Beatles فحصد جائزة جرامي لأفضل أداء روك عن أغنية Now and Then، ونال كندريك لامار جائزة جرامي لأفضل أداء راب Not Like Us والذي فاز أيضا بجائزة أفضل أغنية راب عن نفس الأغنية.



ظهر النجم ويل سميث والنجمتان هيدي كلوم ومايلي على السجادة الحمراء لحفل الجرامي الـ 67، و استقبلت السجادة الحمراء جيدن سميث ابن ويل سميث والذي ظهر وهو يرتدي "قلعة" كقبعة فوق رأسه، وظهر جيدن بصحبة شقيقته ويلو سميث.

فيما ظهر النجوم وهم يرتدون الشارات الزرقاء، في الحفل وهي الشارات التي يرتديها النجوم في إشارة لجمع التبرعات لصالح متضرري حرائق الغابات، حيث يعتبر الحفل الذي يقام في لوس أنجلوس، أول الأحداث الفنية التي تقام في لوس أنجلوس بعد حريق الغابات.

تصدرت النجمة العالمية بيونسيه قائمة ترشيحات حفل جوائز الجرامي الـ 67 بـ 11 ترشيح عن ألبومها "كاوبوي كارتر"، كما حصلت تايلور سويفت على 7 ترشيحات.

الحفل يقام في لوس أنجلوس وهو أول الأحداث الفنية التي تقام في لوس أنجلوس بعد حريق الغابات، ويقدم كاتب الأغاني والمنتج جاستن ترانتر العرض التمهيدي.

وحصلت شبكة ومنصة ديزني حقوق عرض حفل جوائز الموسيقى السنوي الـ جرامي، Grammy، الذي تم بثه على قناة CBS لأكثر من 50 عامًا، في صفقة مدتها عشر سنوات، وهي خسارة كبيرة لشركة باراماونت.

كانت CBS قد أبرمت سابقًا صفقة مدتها عشر سنوات في عام 2016 للاحتفاظ بالحقوق حتى عام 2026، محطمة بذلك الرقم القياسي للشراكة الإذاعية بين عرض جوائز وهيئة بث.

Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وهي أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.