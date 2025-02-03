بيونسيه تفوز بجائزة جرامى أفضل ألبوم ريفى ودويتشى أفضل ألبوم راب

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حصدت النجمة بيونسيه على جائزة جرامي أفضل ألبوم ريفي عن ألبومها Cowboy Carter، فيما فازت بجائزة جرامي لأفضل أداء ثنائي مع مايلي سايروس عن II Most Wanted.

فيما فازت سابرينا كاربنتر بجائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب صوتي عن Short n’ Sweet وجائزة جرامي لأفضل أداء بوب منفرد Espresso، بينما حصد دويتشي أفضل ألبوم راب عن ألبومه Alligator Bites Never Heal.



دويتشي



دويتشي



تايلور سويفت



بيونسيه تفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم ريفي



بيونسيه وتايلور سويفت



بيونسيه

أما فريق The Beatles فحصد جائزة جرامي لأفضل أداء روك عن أغنية Now and Then، ونال كندريك لامار جائزة جرامي لأفضل أداء راب Not Like Us والذي فاز أيضا بجائزة أفضل أغنية راب عن نفس الأغنية.

تصدرت النجمة العالمية بيونسيه قائمة ترشيحات حفل جوائز الجرامي الـ 67 بـ11 ترشيحا عن ألبومها "كاوبوي كارتر"، كما حصلت تايلور سويفت على 7 ترشيحات.

الحفل يقام في لوس أنجلوس وهو أول الأحداث الفنية التي تقام في لوس أنجلوس بعد حريق الغابات، ويقدم كاتب الأغاني والمنتج جاستن ترانتر العرض التمهيدي.

وحصلت شبكة ومنصة ديزني حقوق عرض حفل جوائز الموسيقى السنوي الجرامي Grammy، الذي تم بثه على قناة CBS لأكثر من 50 عامًا، في صفقة مدتها عشر سنوات، وهي خسارة كبيرة لشركة باراماونت.

كانت CBS قد أبرمت سابقًا صفقة مدتها عشر سنوات في عام 2016 للاحتفاظ بالحقوق حتى عام 2026، محطمة بذلك الرقم القياسي للشراكة الإذاعية بين عرض جوائز وهيئة بث.

وقد تم احتواء حرائق الغابات فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد أكثر من 3 أسابيع من اندلاعها وتدميرها لأجزاء كبيرة من المدينة، وتسببت الحرائق المميتة في مقتل 29 شخصا على الأقل، ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير العديد من الأحياء.

وقامت وكالة مكافحة الحرائق فى ولاية كاليفورنيا بتحديث موقعها الإلكترونى حول بيانات حرائق منطقتى إيتون وباليساديس، ليل الجمعة، لإظهار احتواء بنسبة 100% ، ودمر حريق باليساديس أكثر من 6800 مبنى، و23448 فدانا،، فيما دمر حريق إيتون أكثر من 9400 مبنى، وأحرق 14021 فدانًا.

Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وهي أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.