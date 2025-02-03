شكرا لقرائتكم خبر عن جنازة الراحل عامر التونى اليوم بالمنيا والعزاء بالقاهرة الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر



يشيع جثمان الراحل الدكتور عامر التوني اليوم الإثنين في التاسعة صباحا بالمنيا مركز ملوي قرية الروضة من مسجد الدماريسي أمام منزل العائلة والعزاء بالقاهرة يومي الجمعة والسبت بمنزله بالمقطم حى الدبلوماسيين بعد صلاة المغرب.

ونعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين المنشد عامر التونى قائد ومؤسس فرقة المولوية المصرية داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان .

جدير بالذكر أن المنشد عامر التونى أحد الأصوات الصوفية البارزة ، إختار البحث فى التراث المولوى المصرى لإكتشاف بعض أسراره وتقديمها من خلال فرقته ( المولوية المصرية ) سعياً لإحياء أحد الأشكال التراثية ، قدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر كما طاف دول العالم بعروض فنية لاقت إستحسان الجمهور والنقاد .

وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية"، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".

المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيدًا على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة.

"المولوية" هي رقصة صوفية ظهرت منذ أكثر من 800 عام على يد الزاهد الشيخ جلال الدين الرومي، تحولت إلى "فلكلور" عالمي، أسس الفرقة الفنان الدكتور عامر التوني تحت مسمى "المولوية المصرية" لتكون مختلفة عن باقي الفرق المولوية الأخري في تركيا او الموجودة في أي بقعة من بقع العالم للحفاظ على الهوية والطابع المصري الصوفي.