شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يجمعون التبرعات لصالح متضررى حرائق الغابات فى حفل الجرامى الـ67 والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع justjared عن أن النجوم في حفل الجرامي الـ 67، يرتدون الشارات الزرقاء على شكل "قلب"، وهي الشارات التي يرتديها النجوم في إشارة لجمع التبرعات لصالح متضرري حرائق الغابات، حيث يعتبر الحفل الذي يقام في لوس أنجلوس، أول الأحداث الفنية التي تقام في لوس أنجلوس بعد حريق الغابات.

وكانت النجمة العالمية بيونسيه قد تصدرت قائمة ترشيحات حفل جوائز الجرامي الـ67 بـ11 ترشيحا عن ألبومها "كاوبوي كارتر"، كما حصلت تايلور سويفت على 7 ترشيحات.

وحصلت شبكة ومنصة ديزني حقوق عرض حفل جوائز الموسيقى السنوي الـ جرامي، Grammy، الذي تم بثه على قناة CBS لأكثر من 50 عامًا، في صفقة مدتها عشر سنوات، وهي خسارة كبيرة لشركة باراماونت.

كانت CBS قد أبرمت سابقًا صفقة مدتها عشر سنوات في عام 2016 للاحتفاظ بالحقوق حتى عام 2026، محطمة بذلك الرقم القياسي للشراكة الإذاعية بين عرض جوائز وهيئة بث.

Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وهي من الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.