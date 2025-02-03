كايسي موسجريفز تفوز بجائزة أفضل أغنية ريفية في حفل الجرامي

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فازت أغنية كايسى موسجريفز "The Architect" بجائزة أفضل أغنية ريفية خلال حفل جوائز جرامي لعام 2025

تصدرت النجمة العالمية بيونسيه قائمة ترشيحات حفل جوائز الجرامي الـ 67 بـ 11 ترشيح عن ألبومها "كاوبوى كارتر"، كما حصلت تايلور سويفت على 7 ترشيحات.

الحفل يقام فى لوس أنجلوس وهو أول الأحداث الفنية التى تقام فى لوس أنجلوس بعد حريق الغابات، ويقدم كاتب الأغانى والمنتج جاستن ترانتر العرض التمهيدى.

وحصلت شبكة ومنصة ديزنى حقوق عرض حفل جوائز الموسيقى السنوى الـ جرامى، Grammy، الذى تم بثه على قناة CBS لأكثر من 50 عامًا، فى صفقة مدتها عشر سنوات، وهى خسارة كبيرة لشركة باراماونت.

كانت CBS قد أبرمت سابقًا صفقة مدتها عشر سنوات فى عام 2016 للاحتفاظ بالحقوق حتى عام 2026، محطمة بذلك الرقم القياسى للشراكة الإذاعية بين عرض جوائز وهيئة بث.

تم احتواء حرائق الغابات فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد أكثر من 3 أسابيع من اندلاعها وتدميرها لأجزاء كبيرة من المدينة، وتسببت الحرائق المميتة فى مقتل 29 شخصا على الأقل، ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير العديد من الأحياء.

وقامت وكالة مكافحة الحرائق فى ولاية كاليفورنيا بتحديث موقعها الإلكترونى حول بيانات حرائق منطقتى إيتون وباليساديس، ليل الجمعة، لإظهار احتواء بنسبة 100%، ودمر حريق باليساديس أكثر من 6800 مبنى، و23448 فدانا،، فيما دمر حريق إيتون أكثر من 9400 مبنى، وأحرق 14021 فدانًا.

Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وهى أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامى كان فى 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.