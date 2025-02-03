شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الدكتور سامى عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدكتور سامي عبد العزيز، وجاء النعي كالتالي: "تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد.. داعين الله عز وجل أن يرزقه الجنة ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكانت الصفحة الرسمية لكلية الإعلام جامعة القاهرة قد أعلنت وفاة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وكتبت إدارة الكلية عبر صفحتها، قائلة: بمزيد من الحزن والأسى تنعي كلية الإعلام - جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز الأستاذ بقسم العلاقات العامة والإعلان، والعميد الأسبق للكلية، تغمده الله بواسع رحمته وجعله في جنات النعيم.