شكرا لقرائتكم خبر عن توافد النجوم على حفل توزيع جوائز الجرامى الـ67 والان مع تفاصيل الخبر

بدأت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الجرامي الـ 67، في استقبال مزيد من النجوم، حيث وصلت المغنية وكاتبة الأغاني كهلاني بصحبة ابنتها، وحضرت نورا جونز وجيسي جو ديلون وهالي خليل.



كهلاني



نورا جونز



جيسي جو ديلون



هالي خليل



سييرا فيريل



سييرا فيريل (4)



سييرا فيريل

تصدرت النجمة العالمية بيونسيه قائمة ترشيحات حفل جوائز الجرامي الـ 67 بـ 11 ترشيح عن ألبومها "كاوبوي كارتر"، كما حصلت تايلور سويفت على 7 ترشيحات.

الحفل يقام في لوس أنجلوس وهو أول الأحداث الفنية التي تقام في لوس أنجلوس بعد حريق الغابات، ويقدم كاتب الأغاني والمنتج جاستن ترانتر العرض التمهيدي.

وحصلت شبكة ومنصة ديزني حقوق عرض حفل جوائز الموسيقى السنوي الـ جرامي، Grammy، الذي تم بثه على قناة CBS لأكثر من 50 عامًا، في صفقة مدتها عشر سنوات، وهي خسارة كبيرة لشركة باراماونت.

كانت CBS قد أبرمت سابقًا صفقة مدتها عشر سنوات في عام 2016 للاحتفاظ بالحقوق حتى عام 2026، محطمة بذلك الرقم القياسي للشراكة الإذاعية بين عرض جوائز وهيئة بث.

تم احتواء حرائق الغابات فى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بعد أكثر من 3 أسابيع من اندلاعها وتدميرها لأجزاء كبيرة من المدينة، وتسببت الحرائق المميتة في مقتل 29 شخصا على الأقل، ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير العديد من الأحياء.



وقامت وكالة مكافحة الحرائق فى ولاية كاليفورنيا بتحديث موقعها الإلكترونى حول بيانات حرائق منطقتى إيتون وباليساديس، ليل الجمعة، لإظهار احتواء بنسبة 100% ، ودمر حريق باليساديس أكثر من 6800 مبنى، و23448 فدانا،، فيما دمر حريق إيتون أكثر من 9400 مبنى، وأحرق 14021 فدانًا.

Grammy Awards‏ أنشئت عام 1959، وهي أحد الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وأول احتفال خاص بجائزة الجرامي كان في 4 مايو 1959 تكريما وتشريفا للموسيقيين المبدعين.