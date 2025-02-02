شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي وهاني مهنا وهنادي يحضرون احتفالية أم كلثوم بماسبيرو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل كل من خالد الصاوي، وريهام عبد الحكيم، وأحمد شاكر عبد الطيف، وهاني كمال، وليلي عز العرب لحضور حفل السيدة أم كلثوم على مسرح التليفزيون بمبني ماسبيرو، والذى تقيمه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، فى إطار إحياء الذكرى الـ 50 على رحيل كوكب الشرق ضمن اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة.

ويشهد الحفل تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عاماً علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري، كما يتضمن حفلاً غنائياً لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم .

أم كلثوم واحدة من أبرز وأهم الشخصيات الفنية فى العالم العربى، حققت شهرة واسعة واستطاعت أن تحتل مكانة لا مثيل لها فى قلوب الملايين من عشاق الفن والطرب الأصيل، ولدت أم كلثوم فى بيئة متواضعة، لكن بفضل موهبتها الاستثنائية وصوتها الفريد، أصبحت "كوكب الشرق" ورمزاً للفن العربى.

بدأت أم كلثوم الغناء وهى طفلة صغيرة مع والدها فى الموالد والأفراح، وفى عام 1922 انتقلت إلى القاهرة، وكونت أول تخت موسيقى لها فى عام 1926، كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامى ثم الملحن محمد القصبجى، وعام 1928 أصدرت مونولوج "إن كنت أسامح وأنسى الأسية" والذى حقق لها شهرة كبيرة، لتشارك بصوتها فى فيلم "أولاد الذوات" عام 1932.

والتحقت أم كلثوم بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934، وهى أول فنانة دخلت الإذاعة، وشاركت فى عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، ومن أهم الأغانى "أنت عمرى، الأطلال، حب إيه، ألف ليلة وليلة، وللصبر حدود" وقامت بغناء العديد من الأغنيات الوطنية.



هاني مهنا وابنته هنادي



ليلي عز العرب