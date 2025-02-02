شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عامر التوني .. الحزن يسيطر على محبيه وصندوق التنمية الثقافية ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

يعيش محبو الدكتور عامر التوني ، المنشد الكبير ومدير مركز الإبداع الفني بقبة الغوري ومؤسس فرقة المولوية، حالة حزن كبيرة بعد رحليه عن عالمنا قبل قليل.

ونعى صندوق التنمية الثقافية الراحل عامر التوني، في بيان رسمي جاء فيه، "أسرة العاملين بصندوق التنمية الثقافية والوسط الثقافي والفني رحيل الفنان الكبير المنشد د. عامر التوني مدير مركز مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى ومؤسس فرقة المولوية المصرية ، والذي وافته المنية ظهر اليوم (الاحد) .. انا لله وانا اليه راجعون".



وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية"، وضع أساسها منشدها وقائدها عامر التونى منذ أكثر من عقدين، وتقدم "شو" غنائيا استعراضيا ممتزجا بالابتهالات، ومن أشهر أغانيها "تضيق بنا الدنيا" و"متى يا حبيب القلب".

المولوية فن فلكلوري نشأ عن أحد الطرق الصوفية السنية التي أسسها الشيخ جلال الدين الرومي ودخلت إلي مصر مع الفتح العثماني وكان يطلق عليها اسم مسرح الدراويش، وتأسست فرقة المولوية المصرية على يد منشدها ومنظرها الفكرة عامر التونى عام 1994 بهدف إلقاء الضوء على التراث المولوى المصري ونشره فى مختلف دول العالم تأكيدًا على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المميزة.



"المولوية" هي رقصة صوفية ظهرت منذ أكثر من 800 عام على يد الزاهد الشيخ جلال الدين الرومي، تحولت إلى "فلكلور" عالمي، أسس الفرقة الفنان الدكتور عامر التوني تحت مسمى "المولوية المصرية" لتكون مختلفة عن باقي الفرق المولوية الأخري في تركيا او الموجودة في أي بقعة من بقع العالم للحفاظ على الهوية والطابع المصري الصوفي.

وفاة عامر التوني



وفاة عامر التوني



عامر التوني