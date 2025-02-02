شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة من معرض الكتاب: هدفى من التمثيل تسلية الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل لقاء مفتوح، مع النجم محمود حميدة، المقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 56، ويدير اللقاء إبراهيم داود.

وقال محمود حميدة:"من صغرى قررت أنى أمثل بهدف تسلية الناس و عمرى الآن 71 عاما ولكن تغير ذلك الشخص و أنى أسليهم كان لازم اتعرف على عقول الأشخاص لذلك كلما قرأت كتاب اتمثل عقل مؤلفه اذ قرأت العقاد استحضر روحه و شكله و اتصور انى جلست معه".

وشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب، في يومه العاشر ، إقبالاً كبيرا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات، لاقتناء الكتب أو القيام بجولة تفقدية لمشاهدة أروقة وجناحات المعرض بدورته ال 56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولى للكتاب تأتى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار: "اقرأ.. فى البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصرى، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

محمود حميدة وإبراهيم داود



لقاء مفتوح مع النجم محمود حميدة