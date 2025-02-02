شكرا لقرائتكم خبر عن منصة WATCH IT تطرح بوستر محمد رضوان من مسلسل حسبة عمري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت watch it عن بوستر للفنان محمد رضوان من مسلسل حسبة عمري بطولة الفنانة روجينا، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.



محمد رضوان

مسلسل "حسبة عمرى" يُعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.