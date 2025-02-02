شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث دراماتيكية غير متوقعة فى الحلقة الأولى لمسلسل ساعته وتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه، التي عرضت أمس السبت بعنوان "كبش فداء"، الكثير من المفاجآت بمشاركة النجم صبري فواز، وعرضت بعنوان "كبش فداء"، وبدأت الحلقة بأحداث متسارعة بقضية قتل ما، وسرعان ما تسير الأحداث في اتجاه واحد وهو مقتل الزوجة على يد الزوج بعد مشاجرة زوجية ليتضح بعد توالي الأحداث أن الزوج برئ وأن المجني عليها هي والدة الزوج.

تسير الأحداث بعد ذلك إلى منعطف آخر وهو تورط والدة الزوج بعلاقة غير شرعية مع صديق زوجها، وهو النجم صبري فواز، لتختتم الحلقة باعتراف الثنائي بعلاقتهما وسط تحول دراماتيكي فى أحداث الحلقة.

وشارك النجم صبري فواز والفنانة كريمة منصور وإسلام خالد موهبة تجربة كاستنج في الحلقة الأولي من الموسم الثاني من المسلسل، الذي يعرض يوميا من السبت للأربعاء الساعة 8 ونصف مساء على قناة dmc، والحلقة كتابة سيف قنصوة وأحمد سمير ومن إخراج عادل أحمد يحيى.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ورؤية فنية عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.