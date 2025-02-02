شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصية عصام السقا فى "فهد البطل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم عصام السقا هذه الفترة أحداث مسلسله الجديد "فهد البطل" والمنتظر أن يشارك خلاله فى الماراثون الرمضاني القادم 2025 .

ويقدم السقا شخصية ريكو الذى يتواجد في الحارة الشعبية التي تشتعل فيها أحداث الصراع الخاص بالمسلسل، حيث يظهر بدور جديد ومحورى سرعان ما يشهد تغيرات طوال الأحداث بشكل مثير في العمل الذي يتم تصويره في عدة لوكيشانات خارجيه منها بولاق والحطابة وغيرها .

يشار إلى أن مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون.

من جانب اخر يشارك عصام في مسلسل "اش اش" مع المخرج محمد سامي وكوكبة من النجوم منهم بطله العمل مي عمر، كما انه يشارك في فيلم "الارض السوداء" مع النجمة كريم عبدالعزيز وياسمين صبري واخرين .

جدير بالذكر أن عصام ينتظر عرض فيلمه الجديد "ريستارت" مع النجم تامر حسني والمنتظر عرضه في موسم عيد الاضحى المقبل .