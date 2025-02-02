شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صفحة قناة أون على صفحة الفيس بوك صور من كواليس مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من إخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المتحدة استديوز .



الفنان محمد هنيدى



صبرى فواز



محمد هنيدى



محمد هنيدي

ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محام يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالي الأحداث.



ويجسد النجم محمد هنيدي خلال العمل دور محام شرير يلعب بالبيضة والحجر، وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.



مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.



ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

