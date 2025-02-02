شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج عبد العظيم فى بوستر لشخصيته من مسلسل فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة WATCH IT بوستر الفنان حجاج عبد العظيم من مسلسل فهد البطل المرتقب عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وهو المسلسل الذى يترقبه قطاع كبير من الجمهور ومحبي الدراما في الموسم المنتظر، إذ يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، ومن بطولة أحمد العوضى.



حجاج عبد العظيم

وكانت منصة watch it كشفت فى وقت سابق عن البوستر الرسمي لمسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، المقرر عرضه عبر منصتها في موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة، لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.