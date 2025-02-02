شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى عن إنقاذ الشباب لأطفال بحريق فى شارع فيصل: يستاهلوا يتكرموا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان تامر حسنى فيديو أبرز فيه شهامة الشباب المصريين وبطولتهم في حادث الحريق الأخير بشارع فيصل الذين أنقذوا فيه أطفال وعلق عليه بكتابة : "بجد دول شباب مصر الجدعان الرجالة اللي يستاهلوا يتكرموا و الدنيا كلها تتكلم عليهم بينقذوا أطفال من حريق رهيب في بيتهم و في دور عالي زي ده و طالعينلهم من بره على البلكونات كل التحية و التقدير يارب إحفظ الجميع".



تامر حسنى على انستجرام

قصة انقاذ شباب منطقة فيصل لثلاثة أطفال من الحريق

وكان أظهرت مجموعة من شباب منطقة فيصل معدن المصريين الأصيل فى الأوقات الصعبة، عندما تجمعوا في لحظة بطولية لتقديم يد العون وإنقاذ ثلاثة أطفال من داخل شقة سكنية شب فيها حريق هائل.

الحريق الذي نشب في إحدى الشقق في منطقة كعبيش، كان يهدد حياة الأطفال الذين حوصروا داخل الشقة، حيث اشتعلت النيران بسرعة، وتسببت في صعوبة الخروج من مكانهم، لكن عيون الأمل كانت تراقب الموقف عن كثب، وشاءت الأقدار أن تتدخل مجموعة من الشباب الذين لم يترددوا في تقديم المساعدة.

ومع صعوبة الوصول إلى الأطفال من داخل الشقة المحترقة، تحرك أكثر من خمسة شباب بقلوب مليئة بالعزيمة والتحدي، ليقرروا تسلق واجهة العقار باستخدام نوافذ الشقق المجاورة والشقق السفلية، في محاولة يائسة لإنقاذ من هم في خطر. في لحظات تجسد بطولة غير مسبوقة، تمكّن هؤلاء الشباب من الوصول إلى الأطفال العالقين، ليُخرجوا منهم ما قد يكون أسوأ سيناريو، ويُعيدوا لهم الأمل في الحياة.

فور إنقاذ الأطفال، هرع رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمكنوا من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى باقى الشقق السكنية، ما حال دون وقوع كارثة أكبر كانت تهدد حياة الكثيرين.

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر الشباب أثناء إنقاذ الأطفال وسط ألسنة اللهب، ما جعل هذا الموقف البطولى محط إعجاب وتقدير من الجميع. أصبح هؤلاء الشباب مثالًا حيًا على الشجاعة والتضحية فى وقت الشدة، ليبقى ذكرهم خالداً فى أذهان الجميع.

ما فعله هؤلاء الشباب لم يكن مجرد تصرف عفوى، بل هو تعبير عن القيم الإنسانية التى لا تتوقف عند حدود، حتى في أقسى اللحظات، حيث تتوحد قلوب المصريين في مواجهة التحديات.



إن هذه الحكاية عن شجاعة أبناء مصر تكشف عن معدن هذا الشعب الذى، حينما تتطلب الحاجة، يهب للمساعدة دون تردد، ليُظهر في كل مرة أن الأبطال قد يكونون أقرب مما نعتقد، وفى أوقات غير متوقعة.