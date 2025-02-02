شكرا لقرائتكم خبر عن تريفور نوح مقدم حفل توزيع جوائز جرامي لـ عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقدم النجم الكوميدى تريفور نوح حفل جوائز جرامي للعام الخامس على التوالي، الحفل الذى سيتم بثه على قناة CBS، بالإضافة إلى بث مباشر حسب الطلب على Paramount+ في الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفى الـ 3 صباحا من فجر يوم الاثنين بـ توقيت القاهرة.

على أن يقام حفل توزيع جوائز جرامي في لوس أنجلوس من Crypto.com Arena.

على أن يستضيف كاتب الأغاني والمنتج جاستن ترانتر العرض التمهيدي، والذي سيقام في مسرح Peacock في لوس أنجلوس، قبل إنطلاق حفل توزيع جوائز جرامي.



تريفور نوح

وذلك بعدما حصلت شبكة ومنصة ديزني حقوق عرض حفل جوائز الموسيقى السنوي الـ جرامي، Grammy، الذي تم بثه على قناة CBS لأكثر من 50 عامًا، في صفقة مدتها عشر سنوات، وهي خسارة كبيرة لشركة باراماونت.

سيتم بث حفل جوائز جرامي على شبكات ABC وHulu وDisney+ اعتبارًا من عام 2027 كجزء من الصفقة، حتى عام 2036.

كانت CBS قد أبرمت سابقًا صفقة مدتها عشر سنوات في عام 2016 للاحتفاظ بالحقوق حتى عام 2026، محطمة بذلك الرقم القياسي للشراكة الإذاعية بين عرض جوائز وهيئة بث.

وكانت CBS موطنًا للجوائز منذ عام 1973، عندما حصلت على الحقوق من ABC، التي بثت العرض في عامي 1971 و1972، كما بثته NBC سابقًا بين عامي 1959 و1970.