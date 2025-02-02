شكرا لقرائتكم خبر عن "البعد بيظلم" أغنية جديدة تجمع بين مدحت صالح ومحمد غنيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب مدحت صالح مع الشاعر الغنائى محمد غنيم، بأغنية جديدة تحمل اسم""البعد بيظلم"، من ألحان معاذ زين، وتوزيع الموسيقى أحمد علي، ومن المقرر أن يتم طرحها بعد عيد الفطر المبارك 2025.

من ناحية أخرى، سبق وقدم الفنان مدحت صالح التهنئة لرجال وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، قائلا: "كل سنة ومصر كلها بخير.. وكل سنة وكل رجال الداخلية والقوات المسلحة بخير.. الشكر قليل ليهم والله لأننا كلنا عارفين ومش محتاجين نعيد الحكايات قد إيه ضحوا وتعبوا وعملوا كتير واستحملوا علشان يخلوا الشعب المصري يعيش في أمان واستقرار".

وأضاف الفنان مدحت صالح، في تصريحات على هامش احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73: "كل اللى أقدر أقوله ربنا يكرمكم ويوفقكم وتفضلوا على العهد محافظين على مصر"، مشيرا إلى أن هؤلاء الأبطال يقدمون خدمات جليلة لكافة فئات الشعب المصري.

وأكد "صالح" أن الشعب المصري واع ومدرك تماما لكل الشائعات التي تستهدف وحدته، داعيا في الوقت ذاته للرد على تلك الشائعات بشكل يسهل على المواطن البسيط أن يعيه بعيدا عن المؤثرات الخارجية.

وشدد مدحت صالح على أهمية الفن قائلا: "الفن طول عمره مهم ومؤثر جدا ونتيجته فعالة وسريعة ويقصر المسافات أكثر من السياسة أحيانا".