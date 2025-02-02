شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توقيع مسرحية "الدنيا غنوة" للميس محمود بطلة برنامج كاستنج والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الفنانة لميس محمود، بتوقيع نصها المسرحي الأول" الدنيا غنوة" والتي فازت به بجائزة المبدع الصغير، بدورته الرابعة، وحضر حفل التوقيع رئيس لجنة التحكيم الأستاذة سوسن حسين.

وكشفت لميس خلال الحفل عن الفكرة التي تدور حولها المسرحية حيث قالت: تحكي المسرحية عن فتاة صعيدية تدعى يامنه، تحب الغناء، ولكن والدها يرفض فكرة أن ابنته "تغني" بسبب عادات وتقاليد الجنوب المحافظة، وبعد محاولات كثيرة بأن تقنعه، كلها باءت بالفشل، تهتدي إلى فكرة بأن تقترح عليه أن يمنع هو الأخر من الغناء حيث كان والدها يحب أن يغني وهو ينجز عمله، وعندما يعترض على ذلك، فتطلب منه أن يسمح لها هي الأخرى بالغناء.

يذكر أن لميس محمود كانت أصغر متسابقة لبرنامج كاستنج الذي أقيم بدعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي، وشاركت في مسلسل ساعته وتاريخه، وقالت لميس خلال إحدى لقاءاتها "عايزة أبقى فنانة شاملة، برنامج كاستنج مامي قدمت لي فيه وأنا لم أكن أعرف، وعندما تم قبولي بالبرنامج، شعرت أنها خطوة هامة في حياتي، وستكون سببا في نجاح كبير بالمستقبل، حتى وإن لم يحالفني الحظ وأقبل به".

وقدمت لميس مشهدا دراميا مُبكيا أثناء اختبارات الأداء الخاصة بالبرنامج.وعلق المخرج عمرو سلامة على أداء الطفلة لميس، وقال: "لميس خطيرة، أدائها خطير".



النجمة لميس محمود



حفل لميس محمود