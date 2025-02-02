شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم برفقة بناتها ووالدهم فى أول صور بعد أخبار انفصالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نانسى عجرم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها برفقة أسرتها إذ ظهر في الصور بناتها ووالدهم خلال أكثر من صورة شاركت بها متابعيها باحتفالهم بتلك المناسبة.

تلك الصور هى الأولى التى تجمعها بوالد بناتها بعد اخبار انفصالهم وهو ما جعل متابعيها يتسائلوا حول امكانية عودتهم أم أن الصور مجرد تجمع بسبب ابنتهم.

من ناحية أخرى سبق وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخراً أغنية "طول عمري نجمة"، عبر إحدى المنصات، وهي الأغنية التي تعتبر آخر ما لحن الملحن الراحل محمد رحيم وهي كلمات من الشاعر هاني عبد الكريم، والتوزيع الموسيقي لـ ألكسندر مسيكيان.



نانسى عجرم برفقة بناتها ووالدهم

وكانت وجهت الفنانة طروب رسالة عتاب للفنانة نانسي عجرم بسبب غنائها أغنيتها الشهيرة "شيناناي" دون الإشارة لاسمها أو لاسم ملحن الأغنية، وكذلك أشادت بالفنانة نرمين الفقي لغنائها أغنية "ستي يا ختيارة".



نانسى ووالد بناتها

وخلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة "ON"، عبّرت طروب عن عتابها للفنانين الذين يعيدون تقديم أغانيها دون الإشارة إلى أنها صاحبة الأغنية الأصلية. وأكدت إن الموضوع ليس ممنوعا ، لكن لديها طلب بسيط: "على الأقل قولي اسم الفنان اللي غناها والملحن.. ده أقل حاجة الفنان بيستناها".

أضافت: "نانسي خدت أغنية (شيناناي) زي ما هي بالكلمات والتوزيع، وادتها هوية جديدة، وده كويس، بس الإشارة للأصل ضرورية".

عندما أوضحت لها منى الشاذلي أن نانسي ربما لم تقصد ذلك، وظنت أن الأغنية تنتمي إلى التراث بسبب شهرتها الواسعة منذ زمن بعيد، أجابت طروب: "من الممكن فعلاً، وهذا أمر وارد الحدوث".

في نفس اللقاء، وجّهت طروب تحية للفنانة نرمين الفقي، بعد ما عبّرت الأخيرة عن حبها لأغنية "ستي يا ختياره" التي سبق وغنتها في برنامج "معكم".

وقالت طروب: "أنا سعيدة ومبسوطة قوي بكلامها، وبقولها من قلبي يا حبيبتي، هي فنانة وإنسانة بمعنى الكلمة. رغم إننا ما تقابلناش، لكن الأرواح اتقابلت".

اختتمت كلامها برسالة محبة كبيرة لنرمين، وعبّرت عن فخرها بتقدير فنانين جدد لأعمالها.

يذكر أن الفنانة طروب كانت من ألمع الأسماء في فترة الستينيات، وتعاملت خلال مشوارها مع ألمع الأسماء في مجال السينما والموسيقى.