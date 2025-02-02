شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودي تعلن وفاة أحد أقاربها والجنازة في جنيف الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة شمس البارودي خبر وفاة محمد جلال البارودي نجل عم والدها، مطالبةً الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ورحل محمد جلال البارودي عن عالمنا يوم الخميس الموافق 30 يناير الماضي، والمقرر تشييع جثمانه من جامع المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف بسويسرا، عقب صلاة الظهر يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير الجاري، ويتم دفنه في القسم الإسلامي بمقبرة سان جورج في جنيف، والمقرر إقامة العزاء في نفس اليوم الأربعاء.

وكانت قد حرصت الفنانة القديرة شمس البارودي، على توجيه رسالة مؤثرة للنجم الكبير الراحل حسن يوسف، الذي رحل منذ شهور عن عالمنا، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: "حبيبي تلوت له ياسين وتبارك ناظره إليه فأنا حافظه لمعظم كتاب الله رقيته وظللت أردد له الشهادة أذكره حبيبي عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إنشاء الله آمنين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ظللت أرددها وأنا احتضن رأسه ويده وأقول مش حتأخر عليك يا حبيبي".