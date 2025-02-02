شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء عباس: دوري في مسلسل "حكيم باشا" سيكون مفاجأة شكلا وموضوعا والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة شيماء عباس في مسلسل "حكيم باشا" أمام النجم مصطفى شعبان في دور على حد قولها سيكون مفاجأة شكلا وموضوعا، قائلة:

"كنت منذ فترة أتمنى العمل في مسلسل من مسلسلات النجم مصطفى شعبان لأن مسلسلاته ناجحة ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة، كما أنه في اللوكيشن متواضع جدا، ومتعاون جدا ومشجع لأي ممثل يجمعه به أي مشهد".

وأضافت شيماء: "أما مخرج العمل أحمد خالد أمين فهذا أول تعاون معه وهو من نوعية المخرجين المشجعين للممثل ويعطي تعليماته وتوجيهاته الفنية كمخرج بهدوء وبمنتهي اللطف لكي يخرج الممثل أفضل ما لديه، وكل فريق العمل تجمعهم الروح الحلوة والتعاون من أجل خروج أفضل ما لدينا كممثلين".

مسلسل "حكيم باشا" ضمن أهم مسلسلات رمضان في موسم 2025، ويخوض به النجم مصطفى شعبان دور الصعيدي للمرة الأولى، والمسلسل يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره الفني كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



