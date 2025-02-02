شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تروج لمسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود وتزيل الستار عن البوستر الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة واتشاد الرقمية البوستر الرسمي لمسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود المقرر عرضه في رمضان المقبل 2025، من إخراج محمود عبد التواب توبة، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإنتاج اروما استديوز، وظهر أحمد داود بطل العمل على البوستر بشكلين مختلفين يوضح مدى اختلاف الشخصيتين وتغيرها مع سير الأحداث التي تدور في اطار من التشويق والاثارة.



الشرنقة

ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبري فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

يذكر أن أحمد داود يعرض له حاليا فى السينمات فيلم "الهوى سلطان" الذى انطلق فى نوفمبر الماضى، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبى وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى، وتدور قصة الفيلم حول شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، قبل أن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما.

وقدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.