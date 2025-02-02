باميلا أندرسون تعاقدت لحضور حفل عيد ميلاد دونالد ترامب مقابل هذا الأجر

ظهرت باميلا أندرسون في برنامج “جيمي كيميل لايف” مساء الخميس لمناقشة أحدث مشاريعها، The Last Showgirl، والتّفكير في مختلف الأحداث والتّحدّيات التي واجهتها في حياتها المهنيّة.

خلال المقابلة، أثار كيميل قصّة غريبة سمعها عن تعاقد أندرسون لحضور إحدى حفلات عيد ميلاد دونالد ترامب. وأوضحت نجمة مسلسل Baywatch أن ذلك حدث خلال فترة عملها كعارضة أزياء في مجلة “بلاي بوي”. وقالت بما معناه “عندما تكون في هذه المهنة، فإنهم يعطونك ٥٠٠ دولار يوميًّا للذّهاب إلى أيّ مكان تقريبًا، لذلك تمّ التّعاقد معي في ذلك الوقت لحفل عيد ميلاده”.

وعندما قال كيميل مازحًا: “من المحزن أن يضطر إلى تعاقد أشخاص ليأتوا إلى حفل عيد ميلاده”، شاركت باميلا الجمهور ضحكة خفيفة.

خلال الحلقة، شاركت أندرسون بعض التّفاصيل خلف الكواليس من تصوير فيلم The Last Showgirl. تمّ تصوير الفيلم في فندق وكازينو ريو في لاس فيغاس خلال ثمانية عشر يومًا فقط، وأقامت باميلا في منزل زوجها السّابق.

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وعلى الرّغم من عدم حصولها على جائزة الأوسكار، فقد تمّ ترشيح باميلا لجائزة الأداء المتميّز لممثّلة في دور رئيسيّ في حفل توزيع جوائز نقابة ممثّلي الشّاشة (SAG) المقبل. وستتنافس مع سينثيا إيريفو (Wicked)، وكارلا صوفيا جاسكون (إميليا بيريز)، ومايكي ماديسون (أنورا)، وديمي مور (The Substance) في الحفل الذي سيقام في الثّالث والعشرين من فبراير.