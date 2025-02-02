شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة الأزياء إيمان الخميسي توضح مهام الاستايليست وكيفية بناء الشخصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت مصممة الأزياء إيمان الخميسي، عن مهام الاستايليست وتفاصيل بناء الشخصيات داخل الحبكة الدرامية والسينمائية، والفرق بين تصميم الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت والمجلات، خلال مشاركتها ببودكاست "الشغلانة" الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم اربعاء عبر منصات الخليج 365 المختلفة.

وقالت الاستايليست إيمان الخميسي في مشاركتها ببودكاست "الشغلانة" الذي يقدمه الزميل آسر أحمد، كل يوم أربعاء عبر منصات الخليج 365 المختلفة، "الاستايليست بتقسم لدراما وبرامج وسينما وريد كاربت ومجلات، وبالنسبة للدراما والسينما تعتبر نفس المهام، يبدأ تصميم أزياء كل شخصيات العمل، والبداية بتكون من الورق ونبدأ العمل على تأسيس الشخصيات وازيائهم، وبالنسبة للريد كاربت بيكون استايليست للفنان او الفنانة بشخصيتهم امام الجمهور، عكس السينما والدراما الى انت بيكون مهامك تلبسهم شخصيات تاني عكس شخصياتهم وفقاً للحبكة الدرامية او السينمائية".

وتابعت الخميسي قائلة "أول ما نستلم الورق، نبدأ نوزع الشخصيات ونبني كل شخصية بكل تفاصيلها، ولازم نرجع بتاريخ الشخصية للوراء للوصول لنشأتها وتربيتها والبيئة الخاصة بها لبناء معالمها وفقاً للشخصية، ومن ثم بعد تصميم الأزياء بيكون في مرحلة توافق مع المخرج للخروج بشكل نهائي لشخصيات وابطال العمل، ومن ثم المناقشة مع الممثلين".

إيمان الخميسي تونسية الأصل، وسبق وعملت في الكثير من الأعمال منها برنامج الدوبليكس "أبلة فاهيتا" ومسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل حلاوة الدنيا مع النجمة هند صبري، ومسلسل لؤلؤ ومسلسل وراء كل باب وفيلم عاشق ومسلسل سوبر ميرو، وعملت كمصممة ملابس للمطرب العالمي مونتانا والنجمة التركية مريم أوزرلي.‎

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض كل يوم أربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست.