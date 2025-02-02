شكرا لقرائتكم خبر عن بتعيط وبتضحك.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بأدائها في إقامة جبرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد النجمة هنا الزاهد، من أكثر النجمات استخداماً وظهوراً عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، ودائماً ما تنجح في الاستحواذ على التريند تزامناً مع أي ظهور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام أو حتى بمشاركتها فى أى حفل أو انتشار مشهد لأحد أعمالها.

وخطفت الزاهد خلال الساعات الأخيرة الأنظار لها، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لكواليس مشاركتها ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة on، وهي في كامل سعادتها، وهو الفيديو الذي حصد مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة، بينما الملفت هو مشاركتها منذ يومين مقطع فيديو لأحد مشاهدها مع النجمة صابرين في مسلسل إقامة جبرية، الذي يعرض الآن عبر منصة واتش ات، والذي ظهرت فيه وهي تبكي.

مسلسل إقامة جبرية يعد أحدث أعمال watch it الأصلية، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف أحمد حاتم، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور أحداثه، في إطار اجتماعى نفسى لا يخلو من التشويق.





هنا الزاهد مع اسعاد يونس



الزاهد في احد ظهور