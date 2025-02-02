شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تتعرض لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل "عقبال عندكوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة إيمي سمير غانم لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويرها مسلسلها عقبال عندكوا المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت إيمي عبر خاصية استوري على صفحتها الشخصية على إنستجرام صورة لبعض الأدوية على أنغام أغنية «رمضان في مصر حاجة تانية» للفنان حسين الجسمي لتنهال عليها تعليقات جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



ايمى سمير غانم

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كلاً من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2027.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.

