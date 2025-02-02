شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يواصلون الدايت.. شيماء سيف تواصل خسارة وزنها ومراد مكرم فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة شيماء سيف، بشكل ملفت للغاية بعد خسارتها لوزنها بشكل كبير في احدث ظهور لها، حيث نشرت مؤخراً صوراً لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر خسارتها للوزن بشكل كبير وهو ما تنجح فى الاستمرار عليه بشكل مستمر.

ويواصل الفنان مراد مكرم، التألق وخسارة الوزن داخل الجيم، وينشر من حين لآخر صورا يظهر من خلالها استعداداته الكبيرة داخل صالة الألعاب الرياضية والتي يظهر من خلالها فاقد للوزن بشكل كبير.



لوك شيماء سيف



لوك شيماء سيف الجديد



شيماء سيف

وعلقت مؤخرًا الفنانة شيماء سيف، على فقدان عدة كيلوجرامات من وزنها، مؤكدة أنه إحساس أفضل بكثير عما كانت عليه في بداية ظهورها.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "كنت إنسانة، كأنها كانت شايلة شنط وسبتها، أنا حاليا بعرف أمشي".

وأضافت: "كنت دايما بقول للناس، أنا إنسانة أنا خفيفة أنا بعرف أرقص أنا بعرف أعمل، طلع ده كله كلام، يمكن عشان أنا مكنتش في يوم من الأيام ست رفيعة، فمجربت الإحساس ده ولما خسيت فهمت".



مراد مكرم في الجيم



