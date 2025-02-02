شكرا لقرائتكم خبر عن بتوقيع دياب.. الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه تناقش خطر ظاهرة التنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الحلقة الثانية من الموسم الثاني، لمسلسل ساعته وتاريخه، الذي يعرض من السبت للأربعاء عبر قناة DMC، قضية قتل طفلة والتي دارت أحداثها في محافظة القاهرة عام 2012، حيث يناقش صناع الحلقة القضية بشكل توعوي لضرورة التعامل بحذر مع الأطفال في تعاملاتهم مع اصدقائهم، وضرورة التعامل بحذر مع "التنمر".

وشارك في الحلقة الثانية التي ستعرض بعنوان "مشكلة عائلية"، النجم محمد دياب، والفنان محمود الوكيل، بجانب موهبتي برنامج كاستنج مريم نشأت ولميس محمود، والحلقة من اخراج أحمد صبحي، وكتابة دينا ماهر، والمقرر عرضها اليوم الأحد في تمام الثامنة والنصف مساء على قناة dmc.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.