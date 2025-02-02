شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يتخطى أحزانه ببوستر مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم مصطفى شعبان، متابعيه وجمهوره بصورة بوستر مسلسله الجديد "حكيم باشا"، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2025 من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجى، حيث تصدر أبطال المسلسل البوستر الدعائى الرسمي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

وسرعان ما استقبل النجم مصطفى شعبان عبر البوستر الذي نشره منذ ساعات قليلة تهنئات بالمسلسل الجديد المقرر مشاركته بقوة في الموسم الرمضاني، بينما حرص البعض على مواصلة مواساته في وفاة شقيقة الذي توفي منذ أيام قليلة.



بوستر مسلسل حكيم باشا

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.

قدم مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.