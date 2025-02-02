شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا "أيقونة" الرشاقة والأغاني الاستعراضية تحتفل بعيد ميلادها الـ47 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة العالمية شاكيرا بعيد ميلادها الـ 47 اليوم، وهى من مواليد 2 فبراير 1977، فهي مطربة وراقصة استعراضية لقيت شهرة واسعة فى نهاية التسعينيات ولها الكثير من الأغاني التى تخطت مئات الملايين من المشاهدات.

وتعرف النجمة الكولومبية شاكيرا بأصولها اللبنانية، ولكنها تتحدث بأربع لغات وتفهم اللغة الفرنسية والعربية وتتحدث ببعض الكلمات، وقد ساعدها على تعلم هذه اللغات حبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه.

وظهرت المطربة الكولومبية شاكيرا بين شوطى مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا على ملعب هارد روك، في ميامى، في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت شاكيرا مجموعة من أغنياتها بين الشوطين على هامش احتفالية نهائي كوبا أمريكا التى يسدل الستار عليها اليوم على ملعب هارد روك في ميامي.